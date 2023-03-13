中華隊經典賽止步 「讓大家看到拚勁」 張育成MVP

中華隊不敵古巴隊，無緣晉級世界棒球經典賽八強複賽，賽後球員與教練團鞠躬感謝球迷支持。(記者余承翰／攝影)

中華隊昨天以1比7輸給古巴 隊，在本屆世界棒球經典賽止步分組賽。這次旅外球員搭配中職球員為主的中華隊，打出新球風，點燃民眾的棒球熱情。張育成火熱的表現也獲得大會肯定，昨晚獲選為Ａ組最有價值球員（ＭＶＰ）。

前3戰打下25分、敲出5轟的中華隊打線，昨天遭遇古巴隊遭到封鎖，前8局擠出2支安打都來自吉力吉撈・鞏冠，第9局才靠著王威晨內野安打、張育成2壘安打，打破鴨蛋；然而古巴隊早早靠著前兩局中華隊投手不穩攻下6分，奠定勝局。

本屆扛起中華隊第4棒、敲出2轟的張育成，一直奮戰到最後一刻，回到板凳區才知道遭淘汰，忍不住淚崩，打擊教練彭政閔趕緊上前擁抱安慰。全國球迷更齊聲惋惜，多位選手賽後都忍不住流淚。

面對外隊滿滿大聯盟球星，中華隊30人僅張育成1人有大聯盟合約，賽前在A組戰力評估排在後段，首戰又輸給巴拿馬隊，但這批新世代中華隊並未氣餒，接連扳倒義大利 、荷蘭等強敵，努力維繫晉級希望，直到輸給古巴才確定淘汰。

這次旅外搭配中職為主的中華隊，打出新球風，點燃棒球熱情，儘管外界不看好，中華隊仍然打出兩場經典戰役，總教練林岳平肯定子弟兵的表現，「在這四場比賽中，大家看到了我們的拚勁。」旅日好手吳念庭說，「球員都希望讓世界看見台灣的棒球，不管結果如何，至少我們打出令人感動的比賽。」

中華隊的世界棒球經典賽之旅雖落幕，張育成在短短兩個半月內從球迷口中的「二兵」晉升「國防部 長」，四戰皆有打點，他在賽後才得知中華隊已經遭到淘汰，瞬間淚崩，賽後多次向球迷表達感謝，自己披上中華隊球衣，他們「推」了一把。

張育成堪稱台灣史上在大聯盟成績最好的野手，也是唯一現役戰力，具備列管身分，然而起初以想拚大聯盟表達希望婉拒徵召，引起球迷連環砲轟，在一面倒的批判聲浪之下，最終點頭參戰。

張育成確實扮演中華隊不可或缺的戰力，扛起第4棒，以高檔的4成38打擊率敲出7安、2轟、8分打點。4戰皆有打點進帳，包括對義大利敲出追平2分砲、對荷蘭之戰敲出超前滿貫砲，是中華隊能在分組賽面對大聯盟級對手搶下兩勝的關鍵，多次讓洲際棒球場滿場觀眾起立向他敬禮，另類的慶賀手勢一度吸引外國媒體關注、詢問由來。

總教練林岳平也讚賞，「張育成應該說是目前台灣最好的打者，證明他可以在大聯盟有一席之地，雖然一開始有點小風波，為了台灣、為了球隊，感謝他有這樣的成績」。