清明提前掃墓 4生肖小心犯煞、2個字千萬不要說

民俗專家提醒清明節掃墓禁忌。 圖／本報系資料照

清明節將至，不少民眾規畫出遊或要避開人潮，選擇提前掃墓，民俗專家廖大乙提醒，肖兔、雞、鼠、馬者，因時運低要小心犯煞，最好下午3時前離開墓區。另陰陽兩隔，掃墓跟參加喪禮一樣，道別時千萬別說「再見」，趨吉避凶。

廖大乙指出，節氣逢「清明」，春暖花開，先人才會擇定這期間祭祖掃墓，是慎終追遠，也是表達敬意、孝道及飲水思源的日子，但隨時代變遷，民眾不見得一定在清明當天去掃墓，而是會依自身需求或親友間能配合的時間，提前安排掃墓。

但根據五行原則，癸卯兔年由「水兔」當值，也稱「黑兔」，更因有2個「立春」，形成特殊的「黑兔雙春年」，正沖太歲肖兔、雞者，偏沖肖鼠、馬者，4生肖時運較低，氣場也較弱，去納骨塔、墓地等陰氣較重處掃墓，務必要當心，小心犯煞。

廖大乙表示，清明掃墓禁忌本來就多，去到納骨塔或墓區要莊重，千萬不可嘻皮笑臉、心存不恭敬的態度兔、雞、鼠、馬4生肖今年運勢較不佳，若一定要去掃墓，不管哪天去，最好利用上午就去，盡快掃完，最好趕在下午3時前離開。

此外，掃墓畢竟是去追悼祖先、親人亡者，如同參加喪禮，一樣都是陰陽兩隔的場域，因此掃墓結束，眾人相互道別時，千萬不要說「再見」2字，掃完離去不回頭，趨吉避凶，避免招致衰運，也較不會吸引其他好兄弟跟回家。

廖大乙也說，禁忌之說「寧可信其有」，多少注意一下，別數落往生者、別穿太鮮豔及新鞋、不要拜帶刺鮮花及香蕉、梨、鳳梨、番茄、芭樂、葡萄等水果，不陪非親人祭祖、墓丘上斬草不除根，更重要的是，心存善念，多行善能逢凶化吉。

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