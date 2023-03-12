美女實況主私密片外流崩潰喊告 網友轉傳遭判拘

Sandy珊迪在網路YouTube頻道經常分享遊戲實況、動漫、轉蛋、開箱及日常，擁有大批粉絲追捧。(取材自臉書)

知名電玩實況主Sandy珊迪（許芸珊）外型亮麗，加上身材火辣累積大票粉絲追捧，前年一段極為私密的「私生活」影片卻外流在網上瘋傳。一名葉姓網友上網發現該影片，竟用手機 翻拍，並登入臉書 在新聞社群平台社團留言「有人要上車嗎」，將影片轉傳給其他網友；新竹地院審理終結，依散布竊錄身體隱私 部位內容罪，判葉拘役50日，易科罰金台幣5萬元(約1600美元)。

Sandy珊迪在網路YouTube頻道經常分享遊戲實況、動漫、轉蛋、開箱及日常，擁有大批粉絲追捧，臉書有33萬人追蹤，YouTube頻道也有28萬多人訂閱，是人氣實況主。

但前年卻傳出Sandy珊迪有一段約一分多鐘得極為私密影片遭外流，私生活全遭曝光。經紀公司第一時間發出聲明，指Sandy珊迪多年前視訊鏡頭遭駭客入侵，才導致私生活遭違法偷拍且被不肖人士上傳，已委託律師團對全權處理。

Sandy珊迪也在臉書PO文，向關心她的粉絲報平安，坦言「我並不知道會被駭偷拍，最近這影片的散布，對我造成嚴重的傷害。」

判決書指出，新竹一名24歲葉姓男子2021年上網時無意發現該段Sandy珊迪私下素顏裸體換衣服的視訊影片檔案，隨即用手機翻拍，且上網登入臉書長號，並到「NOWnews今日新聞」臉書社團網站報導上揭竊錄影片外流的貼文、暱稱「詹睿睿」的臉書帳號發文下方留言處，留言「有人要上車嗎」、「限時發車喔過了就沒了」，隨後將該段影片轉傳給網友。

事後，Sandy珊迪上網發現葉男的行為，委由律師於具狀至台北地檢署提告，北檢檢察官發查台北市警方，另陳請高檢署檢察長核轉新竹地檢署偵辦。