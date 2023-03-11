黑白集／黑道漂白上位 怎會忌憚員警

竹聯幫明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳後，引發警政署震怒。(記者石秀華／翻攝)

連續幾場黑道「春酒」聚會，在五星飯店辦得氣派非凡。尤其竹聯幫明仁會的千人聚會，內有200旗袍辣妹列隊，外有成排千萬名車炫威；百名員警到場臨檢竟被飯店人員攔阻，氣得員警大罵：「時代變了！」

沒錯！時代隨時在變，反應慢的人就輸了。且看這些黑道聚會，大哥小弟全都西裝革履，出入五星飯店趾高氣昂；反觀蒐證員警被叫來喚去，連進場都被拒，尊嚴蕩然。但是，讓黑道變得如此囂張的，不就是警方自己嗎？如果平日放任黑道販毒、暴力討債、經營賭場色情而不管，他們獲取暴利後，當然人模人樣高調炫耀，怎會把警察 放在眼裡？

這個時代，「穿制服」的人不被放在眼裡，除了警察，軍人也是受害群體。少數軍人犯紀，就被渲染為整體軍人的腐敗，連穿制服外出都會受到民眾莫名的指責。軍警的職責都是保家衛國，他們所代表的公權力卻日漸貶值，在傾圮的社會價值觀下遭到矮化。

與其憤恨世道不古，不如想想孰令致之。如果警方平日嚴格查緝暴力、毒品 及色情，黑道如何有底氣敢如此高調炫耀，藉此公然招募新手？如果警方平日不作為，縱容黑道坐大，俟對方炫富聚會才要去踢館挫其銳氣，豈非反凸顯自己不甘與無能？

這幾年多少黑道漂白，都登上國策顧問及中執委大位，他們怎會忌憚員警？（轉載自聯合報）