二膽士兵失聯 金防部駁投共

金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵昨晨失聯，金防部地毯式搜索面積僅0.28平方公里的二膽島未果；地方傳言陳可能游至距離約五公里的大陸廈門，但金防部表示，海象不好，且海水溫度過低，不太可能，該上兵的手機 訊號顯示在大膽島周邊，正全力搜索，海巡署也已請陸方協助。

金防部表示，昨天上午6時許，值星官集合發現陳姓上兵未入列，前往寢室查找也沒看到身影，部隊隨即廣播陳員集合，但陳都未出現，守備隊隨即集合全島人員搜索，並通報金防部。

據了解，陳姓上兵家住新北市，年約26歲，在金門服役已經超過三年，是伙房兵，有同僚透露，他平常表現正常，比較不喜歡往外跑，跟大家相處也如常，室友在凌晨還看到他的身影，不知道為何忽然消失。

陳父昨搭機從台北趕抵金門，全程表情嚴肅。陳父透露，兒子返台休假時，大多關在房間裡，最近也有打電話回來，不過沒看出什麼異狀。

陳沒有帶走任何槍械彈藥，僅有手機、錢包消失。軍方加強對大膽島、二膽島的全島及周邊海域搜索，但因為該處的暗礁很多，軍方也憂心受困其中。

漁民說，有看到漁船清晨靠近二膽島，疑有人接應登船，單位已調閱相關的雷達圖，釐清是否有船隻靠近；但海巡人員認為機會不大。