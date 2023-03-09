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攝理教深入台灣校園 男碩生聽到教主性侵錄音崩潰

記者修瑞瑩／台南9日電
韓國攝理教教主鄭明析。 (摘自Youtube)
韓國攝理教教主鄭明析。 (摘自Youtube)

Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」播出南韓攝理教教主鄭明析因性侵女教徒而被判刑入獄，在台灣也引發眾多討論，這幾天Dcard上有許多學生都分享自己的相關經驗，一名男碩士生信教3年，聽到紀錄片中的性侵錄音檔，「真的就是老師（指鄭明析）的聲音」，讓他崩潰，「過去3年他教導我的那些話語，如今看來這麼諷刺」，好不容易建立起來的信仰、一夕崩解。

還有已離開攝理教在台灣所設立教會的人，分享許多教內光怪陸離的事，例如鄭明析之前曾經教導女生要用水管插進下體沖洗，但是站在醫學角度來說是完全錯誤的行為，還有教內推廣教友要到南韓月明洞朝聖，鄭明析會賣自己寫的書法給教友，如果有買才能提升在教會內的地位。

學生們在網上表示，攝理教在台灣的各地分會，基本上「已經深入各個大學」，教友勢力超乎想像，但是攝理教在台並不是用這個名字，除了在紀錄片播出後澄清的「基督教福音宣教會」，各縣市使用的名稱都不同，有的甚至是以舉辦活動為名的組織，事實上就是攝理教，而拉學生入會的手法都差不多，主要是以課業生活輔導或是辦活動，吸引學生加入，之後才進入教會。

許多學生在Dcard上相互提醒「小心落入邪教陷阱」，一名男碩士發文「身在攝理教的我...該怎麼辦」，表示信教3年，過去一直認為鄭明析被判刑是被冤枉的，紀錄片要播出前，教友還叫他不要看，但他聽到葉瑄的錄音時，因為過去經常看鄭明析的宣教影片，對鄭的聲音很熟悉，一聽就知道是鄭的聲音沒錯，「過去我雖然沒有那麼信鄭明析，但他所傳授的話語，我是深信不疑的」，如今卻發現這些話是鄭拿來誘騙性侵女教友，「真的是五雷轟頂、腦中一片空白」。

但也有學生在網友為鄭明析抱不平，「老師是我人生唯一的真老師」，不能理解葉瑄為何要如此抹黑，「如果真是個犯罪的人，怎麼會有那麼多人跟隨他」。

Netflix有關韓國攝理教教主鄭明析的紀錄片，在台灣也引發眾多討論，這幾天Dc...
Netflix有關韓國攝理教教主鄭明析的紀錄片，在台灣也引發眾多討論，這幾天Dcard上有許多學生都分享自己的相關經驗。(取材自Dcard)

攝理教 性侵 南韓

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