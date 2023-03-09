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離島首見 國際郵輪加碼泊澎湖 帶動6萬旅客遊菊島

記者周湘芸／台北9日電
名勝世界郵輪4月起將以高雄、香港進行雙母港營運，並加碼停靠澎湖。(本報資料照片)
名勝世界郵輪4月起將以高雄、香港進行雙母港營運，並加碼停靠澎湖。(本報資料照片)

台灣郵輪市場因疫情睽違1年多解封，3月6日迎來首艘國際郵輪靠泊高雄港，名勝世界郵輪也宣布4月起將以高雄、香港進行雙母港營運，預計全年要開78航次。台灣港務公司近期與澎湖縣政府力促加碼，邀名勝世界郵輪原靠泊公海的航點改靠澎湖，預計可增40航次，帶動6萬名香港及高雄旅客到澎湖。

這也是離島首次有國際郵輪固定班次停靠，可望擴大離島國際市場。

交通部航港局今年2月與菲律賓、南韓等東亞島鏈國家簽署合作意向書，預計下半年成立亞洲跳島郵輪聯盟（AACA），透過探索型郵輪串聯跨國跳島遊程。航港局說，台灣跟東亞國家都具備豐富島嶼資源，根據統計，探索型郵輪占整體郵輪市場3成，過去10年旅客數已成長5倍，具有龐大商機。

名勝世界郵輪3月2日宣布以高雄、香港雙母港，每逢周日、周3從香港前往高雄停靠。台灣港務公司說，名勝世界郵輪將加靠澎湖，澎湖將可成為國際級觀光景點；為提升澎湖港的郵輪靠泊及觀光旅遊品質，已著手進行碼頭延伸及旅運中心新建工程，預計今年底完工後可直靠10萬總噸級大型郵輪。

澎湖國家風景區管理處長許宗民說，澎湖過去即便有郵輪也要透過接駁上岸，整體觀光仍以國旅為主。每年平均100萬人次旅客中，約僅有3%至5%的國際觀光客，若能吸引國際郵輪停靠，預計可增加1倍以上國際旅客。

旅遊業者Klook說，國際郵輪固定停靠可平衡離島淡旺季，預計可較去年增3至5成國際旅客。旅遊業者KKday說，疫情前最受海外旅客歡迎的離島前3名為澎湖、綠島、蘭嶼，多以港澳、日本旅客為多，近期海外旅客來台前3名的南韓、港澳、日本客逐漸偏好深度旅遊，可望透過郵輪前往離島觀光。

郵輪 觀光 名勝

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