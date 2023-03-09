台北地院國民法官首案 酒駕撞死人裁定續押

國民法官法庭。(本報資料照片)

男子李佳修酒駕撞死王姓駕駛，檢方昨天依酒駕致死罪起訴他，成為台北地院首件國民法官案；法院提訊李男，李坦承肇事後找同車曾姓少年頂替，請求交保，台北地院審理認為，李有串證之虞，裁定羈押禁見3個月。

法官認為，李被捕時不依指示與警方發生衝突，有逃亡之虞，且犯案後找人頂替，有影響證人、傷害證人的能力與動機，能輕易與證人接觸，裁定羈押禁見。依國民法官法審理流程，本案約2、3個月後選任國民法官參與。

法院昨天公開抽籤分案，由國民法官法庭審判長林鈺珍中籤，將與法官吳玟儒、洪甯雅組合議庭審案，為免合議庭閱卷先預斷，李佳修羈押庭另行抽籤，由法官吳明蒼處理。

林鈺珍曾審理導演 鈕承澤性侵 案，判決鈕有期徒刑4年，刑度維持至終審；洪甯雅、吳明蒼是律師轉任。

法官昨提訊李佳修，李稱案發當時情緒激動才會被員警開槍，案發時的事不太記得，當天他先到夜店喝香檳再到酒店喝酒，主動要開車回萬華區住處，發生車禍 第一時間找同車曾姓少年頂替，對方答應。

蒞庭檢察官高光萱主張李應羈押禁見，她說李有自稱幫派分子恫嚇店家前科，可能對曾姓少年、死者家屬恐嚇或串供，有羈押原因與必要。

去年11月13日晚間，李佳修和友人在夜店飲酒狂歡，之後續攤，翌日凌晨4時，李男在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前的忠孝東路地下道時發生追撞，造成前車駕駛王姓男子傷重不治，李羈押禁見迄今。