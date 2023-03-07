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深居石板屋 部落86歲孤老伴兒屍 立委感慨不捨

台灣新聞組／高雄7日電
原民立委伍麗華（右四）前天回到高雄部落，慰問失去兒子的老人家。(取材自伍麗華臉書)
原民立委伍麗華（右四）前天回到高雄部落，慰問失去兒子的老人家。(取材自伍麗華臉書)

原民立委伍麗華前天回到高雄茂林區，看見部落有辦喪事，她順道致哀弔唁，得知86歲孤老長期照顧55歲精神障礙兒子，足不出戶，婉拒外界關心，兒亡未告訴鄰舍，直到送餐人員發現，讓她感到不捨，「令人悲傷的慰喪」。

伍麗華說，依部落慣俗，她先去雜貨店買白米、飲料、沙拉油慰問品帶去。喪家86歲老人家說他什麼也沒有，不能白白受禮，拿了自己畫的「鈔票」做為回禮，希望不要嫌棄。

據了解，上周送餐給鍾老先生的服務員聞到怪味，意外發現鍾兒去世至少24小時，趕緊通報，這起哀傷的故事因此傳開。茂林區長駱韋志指出，鍾老先生尚有1名女兒，近日向區公所申請整修老家石板屋。

「他是一名堅強的父親！」駱韋志指出，治喪期間部落親友、宗教團體每天前往鍾家慰喪，依部落習俗在送葬後有10天的慰靈儀式，部落族人會持續關心陪伴鍾老先生，鍾家雖平日大門深鎖，並非全然排拒外界關心，送餐員、文健站人員也給予物資協助，持續照顧。

駱韋志提到，茂林區目前尚有20多名8旬身體健康的長者，獨居老人並不多，而鍾家算是特例。

高雄市政府原民會表示，86歲鍾老先生目前具低收入戶身分，茂林原住民族家庭服務中心已協助申請喪葬補助，將持續關心並媒合所需物資。

伍麗華說，鍾姓老翁憂兒子會對部落造成困擾，多年來老翁關起來照顧，足不出戶。老翁住在石板屋，她希望能有機會整理老翁石板屋，讓石板屋被保存。

社會局無障礙之家主任黃慧琦說，原民會是社安網體系一環，由原家中心服務，較難克服的挑戰，有些長輩自認可以照顧，有資源也不願接受。

高醫大醫社系副教授陳政智說，原民地區連結強，社工能作的定期關懷，社區支持系統互動，讓個案有狀況時不至於求助無門。35歲以上身障者，會一併追蹤照顧父母輩，降低因照顧疲累發生同歸於盡的風險。

低收入 原住民 獨居老人

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