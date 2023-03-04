台籃啦啦隊一字馬抖臀干擾 洋將：什麼鬼東西

LuxyGirls干擾罰球。 （截圖自影片）

日前林書豪 來台作客對戰福爾摩沙台新夢想家，因敵方啦啦隊在籃下干擾對手罰球，而使林書豪罰球失分引發爭議，日前SBL比賽中，彰化柏力力對上台啤，當台啤球員蘇柏彰罰球時，LuxyGirls一名啦啦隊員一字馬並抖動臀部，再度掀起論戰。這段影片也被轉發到國外，前T1聯盟雲豹隊洋將「小蟲」威廉 斯（Troy Williams）也忍不住留言怒噴。

這段「干擾」影片除了在台灣引起各界討論外，如今更被轉發到了國外社群媒體 「sleepersallday」上，甚至還留下「台灣籃球真是狂野」的註解，並在短短一天內獲得超過1萬人按讚。

啦啦隊干擾罰球的行為有人認為是好事，但也不少人認為太超過，顯然威廉斯很不喜歡，他在看到影片後留言寫道，「我在這打過比賽，這是我第一次看到這種爛事。」除了威廉斯外，目前效力T1聯盟台啤英熊的洋將大勝（Branden Dawson）也留言，「什麼鬼東西。」

雖然受到外界批評，但LuxyGirls不受任何影響，持續在社群發文回擊，「球隊真的沒在管的！因為一字馬的就是球隊經理本人，哇哈哈啊哈啊哈哈，勸你們少管閒事」。針對網友質疑小孩看到不好，他們則回應：「每個人都有不同的意見，我們無法滿足每一個人，但我們依然要做自己。」

https://www.youtube.com/watch?v=44f96Ooqtuo&t=2s&ab_channel=FASTSPORTS