我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

台籃啦啦隊一字馬抖臀干擾 洋將：什麼鬼東西

台灣新聞組╱台北4日電
LuxyGirls干擾罰球。 （截圖自影片）
LuxyGirls干擾罰球。 （截圖自影片）

日前林書豪來台作客對戰福爾摩沙台新夢想家，因敵方啦啦隊在籃下干擾對手罰球，而使林書豪罰球失分引發爭議，日前SBL比賽中，彰化柏力力對上台啤，當台啤球員蘇柏彰罰球時，LuxyGirls一名啦啦隊員一字馬並抖動臀部，再度掀起論戰。這段影片也被轉發到國外，前T1聯盟雲豹隊洋將「小蟲」威廉斯（Troy Williams）也忍不住留言怒噴。

這段「干擾」影片除了在台灣引起各界討論外，如今更被轉發到了國外社群媒體「sleepersallday」上，甚至還留下「台灣籃球真是狂野」的註解，並在短短一天內獲得超過1萬人按讚。

啦啦隊干擾罰球的行為有人認為是好事，但也不少人認為太超過，顯然威廉斯很不喜歡，他在看到影片後留言寫道，「我在這打過比賽，這是我第一次看到這種爛事。」除了威廉斯外，目前效力T1聯盟台啤英熊的洋將大勝（Branden Dawson）也留言，「什麼鬼東西。」

雖然受到外界批評，但LuxyGirls不受任何影響，持續在社群發文回擊，「球隊真的沒在管的！因為一字馬的就是球隊經理本人，哇哈哈啊哈啊哈哈，勸你們少管閒事」。針對網友質疑小孩看到不好，他們則回應：「每個人都有不同的意見，我們無法滿足每一個人，但我們依然要做自己。」

https://www.youtube.com/watch?v=44f96Ooqtuo&t=2s&ab_channel=FASTSPORTS

威廉 社群媒體 林書豪

上一則

總統府副侍衛長 遭檢舉違規使用公務車 未就任即拔官

下一則

謝長廷表示遺憾 要求日經平衡報導

延伸閱讀

兄弟首對決 林書豪賽後動怒：弟弟被小看

兄弟首對決 林書豪賽後動怒：弟弟被小看
籃球／聲援弟弟罕見動怒 林書豪：他被批評我很生氣

籃球／聲援弟弟罕見動怒 林書豪：他被批評我很生氣
PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持

PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持
林書豪領軍飆32分 創加盟新高

林書豪領軍飆32分 創加盟新高

熱門新聞

一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠