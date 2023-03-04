總統府副侍衛長 遭檢舉違規使用公務車 未就任即拔官

總統府新任副侍衛長原定由吳松齡少將接任，吳尚未正式就職就被「註銷」人令「拔官」，創下紀錄。(軍聞社)

總統府新任副侍衛長3月1日由陸軍6軍團參謀長吳松齡少將接任，但尚未正式就職就被「拔官」，創下紀錄。吳松齡遭檢舉違規使用公務車、論文抄襲等情事，陸軍司令部表示，吳松齡在2020年疑有未依規定使用公務車等情況，因此建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准，先暫調陸軍司令部委員。

總統府侍衛長、副侍衛長3月1日進行職務異動，由原副侍衛長李慶然升任後晉升中將，其副侍衛長則由原陸軍第6軍團參謀長吳松齡少將接任，吳松齡原訂3月1日就任，如今改調任陸軍司令部委員，還沒任職就被註銷人令，創下紀錄。

陸軍官員指出，吳松齡上月就已先到總統府見習新職務，但因尚未正式就職，因此是「註銷」其調任副侍衛長的命令，轉而調任司令部委員。陸軍將依據調查結果，辦理後續人事作業。

據了解，國防部 正進行調查中，高層對吳松齡案相當重視，因此註銷調任令，是「由上而下的交辦」。吳松齡被檢舉的案子是2020年他擔任中正國防幹部預備學校校長期間所發生情事，檢舉信發到總統府、行政院信箱，驚動府院高層。

總統府副侍衛長是少將職缺，常被認為是中將跳板，但也因為樹大招風，半途折損的例子也不少。包含吳松齡在內，蔡總統已用了四位副侍衛長，只有第三任李慶然順利扶正成為中將侍衛長，第一任副侍衛長林文豪因為官邸槍枝走火案下台、第二任柳惠千受私菸案所累，現任空軍少將督察長。

國民黨 立委江啟臣 質疑，總統府副侍衛長一職不可能事先沒忠誠調查，恐是嚴重的失職和國安問題。

軍方則表示，全案經過調查後，若無涉疏失，須還吳松齡清白，若涉違規則依法辦理，而司令部委員職任滿一年若未再派新職，即須退伍。