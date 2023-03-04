我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

總統府副侍衛長 遭檢舉違規使用公務車 未就任即拔官

台灣新聞組／台北4日電
總統府新任副侍衛長原定由吳松齡少將接任，吳尚未正式就職就被「註銷」人令「拔官」，創下紀錄。(軍聞社)
總統府新任副侍衛長原定由吳松齡少將接任，吳尚未正式就職就被「註銷」人令「拔官」，創下紀錄。(軍聞社)

總統府新任副侍衛長3月1日由陸軍6軍團參謀長吳松齡少將接任，但尚未正式就職就被「拔官」，創下紀錄。吳松齡遭檢舉違規使用公務車、論文抄襲等情事，陸軍司令部表示，吳松齡在2020年疑有未依規定使用公務車等情況，因此建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准，先暫調陸軍司令部委員。

總統府侍衛長、副侍衛長3月1日進行職務異動，由原副侍衛長李慶然升任後晉升中將，其副侍衛長則由原陸軍第6軍團參謀長吳松齡少將接任，吳松齡原訂3月1日就任，如今改調任陸軍司令部委員，還沒任職就被註銷人令，創下紀錄。

陸軍官員指出，吳松齡上月就已先到總統府見習新職務，但因尚未正式就職，因此是「註銷」其調任副侍衛長的命令，轉而調任司令部委員。陸軍將依據調查結果，辦理後續人事作業。

據了解，國防部正進行調查中，高層對吳松齡案相當重視，因此註銷調任令，是「由上而下的交辦」。吳松齡被檢舉的案子是2020年他擔任中正國防幹部預備學校校長期間所發生情事，檢舉信發到總統府、行政院信箱，驚動府院高層。

總統府副侍衛長是少將職缺，常被認為是中將跳板，但也因為樹大招風，半途折損的例子也不少。包含吳松齡在內，蔡總統已用了四位副侍衛長，只有第三任李慶然順利扶正成為中將侍衛長，第一任副侍衛長林文豪因為官邸槍枝走火案下台、第二任柳惠千受私菸案所累，現任空軍少將督察長。

國民黨立委江啟臣質疑，總統府副侍衛長一職不可能事先沒忠誠調查，恐是嚴重的失職和國安問題。

軍方則表示，全案經過調查後，若無涉疏失，須還吳松齡清白，若涉違規則依法辦理，而司令部委員職任滿一年若未再派新職，即須退伍。

國防部 國民黨 江啟臣

上一則

南投立委補選 藍綠今對決 藍白合試金石

下一則

台籃啦啦隊一字馬抖臀干擾 洋將：什麼鬼東西

延伸閱讀

日媒賣國假新聞 藍委酸：怎麼不關3天

日媒賣國假新聞 藍委酸：怎麼不關3天
政媒雙棲？總統府前發言人林鶴明轉任三立子公司

政媒雙棲？總統府前發言人林鶴明轉任三立子公司
台總統府資政辜寬敏辭世 享耆壽97歲

台總統府資政辜寬敏辭世 享耆壽97歲
突破 台陸軍來美受訓擴至營級

突破 台陸軍來美受訓擴至營級

熱門新聞

一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠