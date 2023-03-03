新聞評論／大旱臨渴掘井 超前部署照妖鏡？

中南部地區水情拉警報，日月潭因為農民春耕放水，著名的景點九蛙疊像皆露出水面，而且地面出現部分乾涸現象。（記者黃仲裕／攝影）

南台灣500多天未下大雨，降雨創30年來新低，水情極為嚴峻。政府始終抱著僥倖心態，一再聲稱「供水正常」，以為春天能帶來甘霖紓解旱象。3月1日，高雄市與中央終於同步成立「旱災應變中心」，宣布8日起開始實施「減壓供水」；同時將開挖50口抗旱水井，預計四月底可以供水。這樣的應變手法，堪稱現代版的「臨渴掘井」，完全缺乏一個現代化國家的遠見與效能。

兩年前，台灣才發生過旱災缺水危機，主因也是前一年降雨量不足。當時西部有大批農田被迫停灌休耕，旱象最嚴重的台中、苗栗須分區輪流供水，桃竹及嘉南等地則實施減量供水。誰料今年旱象重演，曾文水庫蓄水量目前僅剩23％，烏山頭水庫剩38％，白河水庫僅21％，中央與地方的因應對策卻依舊茫無頭緒，讓人失望。

蔡政府對旱象的因應遲緩，主要原因有二：一是去年蔡政府為了選舉，只顧著粉飾太平，遲遲不願積極面對問題；二是從蘇貞昌內閣過渡到陳建仁內閣，時間拖得太久，留下了大段空白期未能處理。最荒唐的，則是中央水利主管機關的經濟部長王美花，她似乎絲毫未意識到自己的責任之重大，在被問到核二廠二號機除役會不會造成缺電時，她竟宣稱去年「水力發電」比重達3.5％，足以彌補核二廠除役的缺口。

王美花這種說法，若非遭到台電或水利署蒙蔽，就是她個人綜合判斷能力有問題，才會以為旱象嚴峻的台灣還能用水力發電來彌補核電的缺口。事實上，以3月2日中午台電公司的各類能源發電統計看，水力發電的比重只有1.1％，比起王美花所說的3.5％，還有遙遠的距離。試想，核22號機除役留下4％的發電缺口，水力發電卻只能補上1.1％；王美花再怎麼保證「供電無虞」，有誰會相信？

這種政府高官信口雌黃的「保證」，在蔡政府裡屢見不鮮。一年前台灣發生蛋荒，農委會主委陳吉仲一派輕描淡寫；一年後問題繼續延燒，陳吉仲竟稱他只承諾解決「蛋荒」，未承諾解決「蛋價」。問題是，蛋價也上漲了，缺蛋問題仍然無解；陳吉仲只好緊急從澳洲 進口五百萬顆蛋，以應付國內市場的需蛋孔急。為這批澳洲高價蛋，政府得多付出3000萬元的代價；陳吉仲雖稱農委會將自行吸收，但他用的不是人民的納稅款嗎？

更可議的是，農委會還大手筆推出補助雞農興建「水簾式雞舍」計畫，預計要撒出34億元。從鳳梨、釋迦、石斑等農漁產品遭對岸禁止進口，陳吉仲就一直在撒錢補貼運費、冷鏈、價差；他花公帑遮掩的，不就是其個人的失能和失職嗎？

再看，最近嘉南地區一期稻作因乾旱而休耕，南科園區背負了「搶農業用水」的罵名。當時南科管理局聲稱，台積電 將加速發展「再生水」供南科使用，不必再與民爭水。但這項計畫要到第二季才增加兩成水量，仍緩不濟急；而且只靠台積電努力，卻不要求各廠商一起加油，怎麼會有足夠成效？就像高雄市，原以為挖了十口抗旱水井即夠用，但旱象一天天加深，臨時再加挖50口，真的就足以應急嗎？

蘇內閣時代把「超前部署」喊得震天價響，實際上只做出低端的口罩，疫苗、藥品及試劑採購都嚴重落後。而且，為了防疫，治安、食安、經貿等重要決策都被擱置。「超前部署」的狂語如今隨著蘇貞昌人去政息，民眾發現政府的決策及敏感度都變得魯鈍，連大旱當前都只會亂開支票 。臨渴掘井真是一面照妖鏡！(摘自聯合報社論)