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解封擬分3階段 新冠拚5月降級

台灣新聞組／台北報導

指揮中心後續擬採三階段解封，一到三階段分別在3到5月依序每月放寬措施，分別為確診不隔離、調整專責病房與感控作業、新冠降級與指揮中心解編。另疫情走入尾聲，疫苗採購文件至今仍以「密件」封存卅年，監察院發布新聞稿指衛福部採購不完善應檢討，衛福部部長薛瑞元昨天仍回應，收到監察院報告後，「無涉合約保密」的公文可考慮解密。

行政院長陳建仁昨則在擴大防疫會議說，各國皆已陸續邁入後疫情時期，各項防疫措施鬆綁、現存防疫物資盤點與未來儲備等相關事宜，指揮中心應密切關注，並及早因應。

至於昨新冠疫情昨新增1萬3804例，雖228連假後單日數字有回補上揚，但指揮中心原預測將回補上看2萬例，疫情仍持續降溫；上周總病例數不到10萬，也是去年4月以來的疫情最低點。

此外，監察院指衛福部疫苗採購案決策及作業程序未臻周妥、相關法令欠完備、資訊揭露不足，也應檢討採購相關公文保存期限30年內都是「密件」的必要性。

薛瑞元說，合約保密協定最長是十年，無涉合約保密的公文可考慮解密。指揮官王必勝說，還沒收到監院報告全文，「誰都沒經歷過如此百年大疫，不可能盡善盡美。」

疫情 防疫 疫苗

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