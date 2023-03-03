截斷假名人釣魚 金管會邀Google、Meta打詐

金管會主委黃天牧。(記者陳正興／攝影)

「黃天牧公布內幕，這6支股票跌無可跌」。近期在網路上類似這樣的詐騙 、不法投資 廣告猖獗，不只以知名人士冒名投放釣魚廣告，就連金管會主委黃天牧都曾多次被冒名，甚至偽造成新聞頁面引誘民眾點入。

金管會官員昨日表示，將於金管會擬於3月上旬會同數位部、刑事局找兩大社群 平台Google、Meta（Facebook母公司）來談，討論不法投資詐騙廣告刊登的篩選，希望能與社群平台合作，希望從源頭截斷。

財委會昨天也通過臨時提案，請金管會會同社群平台主管機關數位部，研擬對社群平台就其允許非法投資廣告究責，並請金管會於1個月內向財委會報告。臨時提案也建議，可依照公平交易法第21條，將社群平台視為廣告媒體業，向社群平台課責，要求其與廣告主負連帶賠償責任。

黃天牧昨列席立院財委會備詢，立委關注社群平台充斥非法投資、詐騙廣告。分析社群平台非法投資廣告主要有3手法，第1是名人遭冒名投放釣魚廣告、第2是廣告隱藏在財經新聞中、第3是在名人文章下方留言。

立委指出，金管會接獲非法投資廣告檢舉案件後，現行處理流程是先由金管會進行案情判斷，若屬未經許可經營證券期貨業務會移送檢調偵辦，若屬於投資詐騙則移請刑事局偵辦。但這樣僅能被動處理詐騙案，對於多變的詐騙態樣仍防不勝防。

黃天牧表示，與其在後面收拾，不如直接「溯源」到源頭去做規範，因此現在希望能夠從源頭就將網路社群的不法金融投資廣告截斷。

黃天牧舉例，英國監理機關有得到社群平台協助，對網路上打著投資名人的名義散播不當投資資訊進行監管，也能下架，這是未來的努力方向。

至於Google、Meta在截稿前暫無回應。