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不管資安 唐鳳忙搶預算 藍譏變數位笑話部

記者程遠述／台北3日電
針對不少台灣人的個資在國外網站被便宜賤賣，國民黨立院黨團舉行記者會，要求唐鳳解決國家問題，因為資安等於國安。(記者胡經周／攝影)
針對不少台灣人的個資在國外網站被便宜賤賣，國民黨立院黨團舉行記者會，要求唐鳳解決國家問題，因為資安等於國安。(記者胡經周／攝影)

個資遭駭事件頻傳，國民黨立法院黨團昨披露數位發展部內部會議資訊表示，數位部長唐鳳拿不出防止個資外洩對策，在內部會議上卻忙著討論如何將數位部工作計畫英文名詞翻成中文，才能更容易爭取到明年更多預算。立委賴士葆說，唐鳳連資安都做不好，唯一讓人有印象的只有麵線外送平台，數位發展部變成「數位笑話部」。

數位部昨表示，對於近期民間企業個資外洩涉及資安，數位部已納入行政院個資聯防通報新機制，並由資通安全研究院專業技術團隊配合各機關行政調查。

賴士葆說，蔡英文總統不斷強調「資安即國安」，結果卻是「道沒有一尺，魔高好幾丈」，根據調查局所掌握資料，中國黑手盜賣台灣2300萬筆戶政個資，暗網賣價每筆2.89元美金，卻始終抓不到人；號稱「數位天才、台灣之光」的唐鳳接任部長後變成數位笑話部，只推出點麵線平台。

賴士葆指出，數位部內部會議中，唐鳳和數位部常次葉寧討論很久，要如何把「Public Code」翻譯成能扣合「公共建設」的中文，最後翻成「公共程式」；唐鳳就是忙著搶明年預算，只要把工作項目中的英文改成中文、換名目「就可以要錢」，因此內部會議裡，唐鳳想盡辦法要把原本就在做的工作內容改成公共建設相關，錢就拿得多。

台北中國時報報導，國民黨團總召曾銘宗說，資安外洩問題越發嚴重，數位部只做健檢，在資安保護上欠缺周延，

黨團書記長謝衣鳯指出，2300萬筆戶政個資遭外洩、在國外網站賤賣，期許部長唐鳳能真正解決問題，而非繼續賣麵線。

行政院代理發言人羅秉成說，本會期目標是將個資法、資安法、設置獨立機關所需的組織法，及各部會掌管的個資保護特別法，一併包裹立法送進立法院。對資安外洩，監委王麗珍、葉宜津、賴鼎銘已申請自動調查。

個資外洩 資安 預算

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