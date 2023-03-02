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5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

記者王宏舜／台北2日電
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲大的女童因弄丟母親的張姓同居人信用卡，張命令女童吻、舔他的生殖器，女童後來參加幼兒園戶外教學，她看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我跟你講，我有吃過香腸…吃過男生的」，同學家長驚呆、通報園長。台灣高等法院依強制猥褻罪判張3年4月徒刑，民事部分，判女童和生母分別可求償40萬、20萬元（台幣，以下同）確定。

因女童已向宜蘭地檢署犯罪被害人補償審議委員會領取30萬補償金，扣除後，高院民事庭判張應賠償女童10萬元。

張姓男子和女童生母自2017年11月中旬交往，先後居住花蓮吉安、宜蘭市，2018年12月兩人又生下1子。

鄭姓證人表示，2019年12月陪同兒子參加幼兒園戶外教學，午餐時和女童閒聊，因餐點中有香腸與雞腿，女童便說「我跟你講，我有吃過香腸…吃過男生的」，他聽了覺得不單純，連忙告知園長；在幼兒園通報社工後，女童遭猥褻一事才曝光。女童母親從友人口裡得知，詫異問「天啊…結果呢？」「為什麼她想跟大家講？」半信半疑。

女童表示，她因弄丟「張爸爸」的信用卡，2019年6、7月間在樓梯間被張要求親吻、舔舐生殖器。台南市家庭暴力暨性侵害防治中心轉介女童心理諮商，她表示還是會想起當時舔舐張爸爸生殖器官的樣子，心裡感到不安、害怕。

張姓男子辯稱同居人都在家裡陪小孩，他不可能侵害女童，但高院調查發現女童生母仍有到花蓮工作，傍晚才回家，張的辯詞不可採信。

高院民事庭認為案發時女童僅5歲，沒受過性教育，不可能同意與張猥褻，張已侵害她的性自主權、導致身心受創，不過本案沒有足夠證據顯示張的生殖器「已進入女童口腔」，仍未構成強制性交。考量生母必須與女童一同面對痛苦，在斟酌雙方經濟狀況等條件後，高院認為女童和生母分別可請求40萬、20萬精神慰撫金。

高院 信用卡 性侵

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