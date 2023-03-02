30年來最乾 高雄3月8日起減壓供水

南部久旱不雨，水情嚴峻，台南市後壁區成為全市休耕面積最大的區域，原本的灌溉水圳早就已經乾枯，農民只能從家中載地下水澆灌。（記者劉學聖／攝影）

南部地區水情吃緊，旱災中央災害應變中心昨舉行第一次工作會報，經濟部水利署署長賴建信會後宣布，由於南部降雨持續不佳，高雄地區自八日起調整為減壓供水黃燈，減壓時間為每天晚間10時到隔天上午6時。高雄市長陳其邁說，這次水情挑戰是30年來最嚴峻的一次，「3、4月要節約用水，共體時艱。」

不只高雄，向來不缺水的屏東，農業水情也拉緊報。屏東縣府水利處長江國豐說，牡丹水庫庫容量雖仍有六成，民生用水充裕。但屏東縣長周春米說，近期一直收到農民反映抽不到地下水，所幸一期稻作多數完成插秧，可望撐到四月，但縣府將盤整相關資源向中央提需求。

賴建信說，從去年5月以來，南部地區降雨量比二○二一年百年大旱時同期累積降雨量還少，正因提早調度節水，同時以前瞻計畫大力執行伏流水、再生水、區域調度及人工湖等方案，目前南部區域仍可穩定供水。

不過，氣象局預報中心主任呂國臣說，反聖嬰現象影響雖在減弱，但仍在影響範圍內，三月至五月的雨量預報是偏少到正常，儘管少雨機率有逐月降低趨勢，但整體還是要撐到五月梅雨季，加上夏季西南季風，才能挹注較多雨水。

呂國臣說，中南部降雨主要靠颱風、西南氣流以及午後雷陣雨，但中南部從去年梅雨季後，幾乎沒有較大降雨，午後雷陣雨規模有限，加上颱風未直接影響台灣，導致水情吃緊。

為因應後續南部春雨偏少及晚梅的可能性，經濟部已協請高雄市、台水、水利署趕辦「二○二三年穩定南部供水抗旱計畫」，採取強化區域調度、增鑿五十四口抗旱水井及提升既有淨水場處理能力等措施，務必於四月底前完成增供每日十三點六萬噸水量。台電也與水利署合作，水庫發電尾水充分提供民生、產業及農業使用，並於下游堰壩蓄存。

另嘉義昨起已調整為減壓供水黃燈、台南調整為減量供水橙燈。賴建信說，除了嘉義地區原本的水庫供水，也從雲林調水支援，由於曾文水庫和烏山頭水庫相對於百年大旱時，水量還算充沛，每天可支援十一萬噸，嘉義現有蘭潭、仁義潭的出水量可獲得一定的管控。