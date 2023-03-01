台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

據台北中國時報報導，國境解封，海外工作機會也跟著變多；人力銀行最新調查指出，今年高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高；人資專家楊宗斌分析，新鮮人尋職會考慮海外工作，除了疫情 趨緩以外，還有高薪與發展舞台的「磁性效應」。

調查同時發現，求職的新鮮人最偏好的工作地點的前五名，排序分別為日本、東協、美國、紐澳與南韓。

楊宗斌從求職者偏好工作地點分析，意味大都市對年輕人來說，具「職場磁吸效應」，不論薪資、發展舞台等，都能提高「外漂」離鄉的意願：不過，當求職者自認工作機會較多、起薪較高同時，也要考量當地物價水準也較高，倘若當地物價、房租等讓開銷變大，加上往返台灣的機票費用，想要靠自己存人生第一桶金，恐沒想像中容易。

主計總處去年底公布國人赴海外工作人數統計，受COVID-19疫情衝擊，110年赴海外工作者僅31.9萬人，較109年大減18.2萬人，是調查以來最低水準；若以赴海外工作地區觀察，赴中國大陸者減少7.9萬人較多，東南亞 、美國也分別減少4.6萬人及2.3萬人。

楊宗斌解讀，社會新鮮人想赴海外工作，是邊境 解封後的反彈，讓工作多了一份選擇；104人力銀行觀察，近一年來，企業徵才職務需要的前五大外語依序為英文、日文、越文、韓文、泰文，其中，越文年增幅9.1％，泰文年增幅21.2％，顯示企業受南向政策持續發展，對越文、泰文的需求轉強。

楊宗斌認為，目前海外上工的變數仍多，需要考量該國疫情變化、防疫狀況與醫療水準；求職者赴海外工作，通常都要求比較高的薪水，楊宗斌認為，旅外職場經歷，未來返國後對履歷表有加分作用，仍有機會獲得「雙贏」的結局。