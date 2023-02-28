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色男假好心助精障女 卻載到工寮性侵1天1夜後丟包

記者陳弘逸／高雄28日電
高雄橋頭地方法院外觀。（記者陳弘逸／攝影）
高雄橋頭地方法院外觀。（記者陳弘逸／攝影）

高雄已婚的李姓男子，某天巧遇從安置機構脫逃精障女子，李男假好心要載回安置機構，卻把人載去工寮性侵一天一夜，隔天就把人丟包，讓她自行搭車。李男惡行曝光還辯稱對方主動示好幫他打手槍，且射了一次之後，就無法勃起，沒有性侵她。法官依據相關證據，將李男打臉並判8年有期徒刑。

判決指出，2019年8月16日晚上10時許，阿芳從安置機構逃離下山，到大社區觀音山風景區某卡拉OK店求助，該店家人員請李男協助她載往警察局或帶回安置機構。

但心懷不軌的李男竟騎車載著阿芳到大社區觀音山一處工寮，不顧對方抗拒，強行脫去褲子、內褲，還撫摸胸部，強制性交得逞，隔天上午又把人隨處丟包，要她自行搭車離開。

事後，阿芳搭車到醫院告知醫護人員，並由院方協助報案並驗傷，此事曝光。警詢、偵訊時，李男矢口否認重強制性交犯行，還辯稱對方主動示好，幫他打手槍，精液流出後，便拿女方內褲擦拭，當下已無法勃起，根本不可能性侵，還辯解說，看不出她有智能缺陷。

依據阿芳指證及醫院鑑定結果，法官認為，雖女方患有精神疾病，無法理解性交與猥褻行為，但能模糊表達兩性的性器官，及兩性身體界線；加上案發後，她立即對外求援感到焦慮不安，對身心狀態產生負面影響，勘認此事並非如她所願，因此，不採信李男辯詞。

此外，兩人年齡差距甚大，李男還趁對方無助求援之際，強制性侵得逞，犯後又否認犯行，不反省悔過，態度惡劣；經法院審理後，將他依對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪，處8年有期徒刑，全案仍可上訴。

性侵 警察

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