排水測試仍見積水 新竹棒球場照樣開打

新竹市府去年3度進行排水測試，5月首度排水測試，二三壘間紅土區、左外野、中間草皮區灑水43分鐘後仍有積水，12月進行2次排水測試依舊有積水。（圖：讀者提供）

新竹市立棒球場排水不良引發關注。據了解，新竹市政府去年3度進行排水測試，7月中職賽事開打前的5月首度測試時，在二、三壘間紅土區、左外野、中間草皮區灑水43分鐘後仍有積水。有議員直言，顯見前市府規避監督，「誰同意7月開打」至今仍未交代。

市府發言人施淑婷回應，林智堅 前市府團隊去年5月就已發現排水問題，但歷經7個月時間都尚未改善也未見作為，還貿然點交，甚至在7月進行開幕賽事。市府團隊會以系統性方式釐清所有缺失，並邀請專家給予專業建議，逐步完成改善，「面對問題、解決問題」。

本報取得新竹棒球場去年3次排水測試資料，5月4日排水測試結果，一二壘間紅土區灑水30分鐘排乾，但二三壘間與中間二壘紅土區分別在43分鐘、30分鐘後仍有積水。

測試單位也同步進行球場滲水測試，左外野與中間草皮區灑水43分鐘後，發現仍有積水；右外野與投手後方草皮區則無明顯積水。去年12月2、14日2次排水測試，外野依舊有積水情形。

時代力量議員林彥甫表示，去年8月議會監督小組到棒球場會勘時，有要求市府提供排水測試報告，市府非但沒有告知測試結果有問題，甚至遲不提供資料，顯然前市府在規避監督、欺瞞議會。

林彥甫與國民黨 團總召陳慶齡都表示，假使排水測試未過，到底是誰同意去年7月22日如期進行味全龍新竹主場開幕戰？既然市府已成立體檢會表明要「釐清問題」，應該要好好釐清。

民進黨 市議員楊玲宜認為，承包商已表達排水問題不良就來改善，提出施作側溝或全部敲開重做，也願吸收施作費用。但市府卻遲不確定改善方向，「看一百次，排水問題還是在」，不該行政怠惰。