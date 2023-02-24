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2000億救台電 陳建仁：維持合理電價

台灣新聞組╱台北24日電

台灣電價無法完全反映成本，電價費率審議會將在3月舉行。針對是否漲電價，行政院長陳建仁昨天表示，過去2年台電為了穩定物價，在全世界燃料都上升的情況下，仍讓電價保持合理價位，因此特別挹注台電500億元(台幣，下同，約16.3億美元)，加上原本增資1500億元，有2000億元經費，希望能使電費維持在「合理價位」，同時穩定民生物價。

本報系聯合報報導，經濟部3月即將召開電價費率審議會，討論電價調整方案，日前傳出4月起電價漲幅將逾三成，且工商業界首當其衝，被列為調漲對象。

主計總處昨天在行政院會提報「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中經濟部主管編列817億元，撥補台電公司、中小型事業貸款融資保證，以及利息補貼等經費，其中撥補台電500億占最大宗。

台北中國時報報導，核二廠2號機3月除役，國民黨質疑恐影響供電，以致電價上漲，民進黨反批評新北市長侯友宜不核發核二廠燃料棒乾貯設施的執照。侯友宜昨強調，能源政策雖是中央的權責，但地方理當全力配合。

報導還說，南台灣面臨嚴重缺水問題，國民黨團昨日開記者會質疑蔡政府前瞻預算對水環境建設投入了1807億元，錢都花到哪裡去了？國民黨立委賴士葆批評，經濟部長王美花部長不懂經濟、不懂電，更搞不好水的問題，任內不時出現缺電、缺水問題，「早就該被換掉了」。

盧秀燕也轉述王美花的回應指出，中火過去1天燃煤1500萬噸，盧市長上任後平均1年1200萬噸，未來做電力調度會維持用煤量，不會再增加。盧秀燕說，空氣治理不容易，更不能用中部人的肺來補足電力差異，希望經濟部能說到做到。

水利署副署長王藝峰強調，過去已與台電大甲溪電廠建立平台，現在基於水情吃緊，會透過此平台控管用水，不允許台電「想放就放」，不會有為了發電把水庫蓄水放光狀況。

不過，國民黨立委費鴻泰質疑，水都沒了，怎麼調度發電？費鴻泰正告王美花部長，不要再愚弄民眾，蔡英文總統必須嚴肅面對國內缺水又缺電的危機。

國民黨 預算 侯友宜

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