前立委林豐喜之子 花蓮登山疑遭落石擊中墜崖亡

民進黨前立委林豐喜兒子林維新登山墜谷身亡，現場地勢陡峭，搜救隊合力將遺體拉上步道。(圖：花蓮縣消防局提供)

民進黨 前立委林豐喜兒子林維新20日和3名友人結伴登山，行經花蓮縣五甲崩壁附近時，領頭的林疑遭落石擊中，不慎墜落約150公尺深邊坡，頭部重創；救難人員昨天趕赴事故現場，林已死亡。林豐喜獲悉悲痛不已，已趕往花蓮處理後事。

據調查，45歲林維新和李姓、游姓、施姓3名友人，相約19日至21日爬能高越嶺古道，從南投仁愛鄉屯原出發，預計在花蓮秀林鄉銅門下山。20日早上4人從天池山莊出發，經檜林保線所要前往五甲崩壁，林維新腳程快走在前頭，與其他人有一段距離。

3名隊友後來發現步道 蜘蛛網沒有破壞痕跡，驚覺有異，想起半途曾聽見落石掉落聲，回頭尋找林男下落，在步道22.5公里至23公里間發現樹枝折歪、石頭移位，旁邊是陡峭懸崖，下方約50公尺發現林兩支登山杖，懷疑林墜谷，立即求援。

消防局組成9人搜救隊上山，昨天下切山谷接觸到林維新發現已死亡，因地形險惡，遺體先運到平台，申請空勤直升機，待天氣狀況良好吊掛下山。

林維新曾是自由車好手，退役後為競技車隊專業經理人，熱愛運動。林豐喜昨天說，自己曾是登山會會長，兒子4、5歲就跟著他爬山長大，如今遇到劫難，「他愛山就回歸山林吧！」語氣充滿哀傷。