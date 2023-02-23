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救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

記者周湘芸／台北23日電
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

拚疫後觀光，交通部訂定今年到台灣旅客600萬人次目標，但目前國際觀光客尚未明顯回溫，疫後特別條例納入觀光方案，將有60億元(台幣，下同，約1億9657萬美元)用在「加速擴大吸引國際觀光客方案」。交通部長王國材昨透露，擬規畫來台自由行旅客「有機會」獲5000元消費金，旅行社送客到台每團有1萬（約330美元）至兩萬元（約660美元）補助，最快4月初上路。

另外，旅宿業者不斷抱怨缺工，人力缺口估逾萬人，為穩定旅宿服務量能，若雇主增雇給房務、清潔新進人員一定薪資水準，將給予雇主每人每月5000元獎助金。

交通部觀光局說，針對自由行旅客「有機會」獲得5000元（約165美元）消費金，預計搭配活動進行，並非全面普發。其他相關方案執行細節，已邀相關行銷通路討論規畫，待報行政院會審議、預算案送立法院通過後，再對外說明。據指出，5000元消費金極可能以悠遊卡、一卡通等電子票券方式發送給自由行旅客，至於是否卡裡直接儲值5000元，或是還有其他限制、以及搭配其他優惠合計5000元，具體內容觀光局尚在研議中。

雄獅旅遊說，業者樂見政府振興觀光，但補助只是短期，要長期維持仍首重行銷推廣。

此次來台團客補助尚未說明是針對國外還是台灣旅行社，若補助台灣旅行社，補助金就會回饋到產品給消費者，但實際方案仍要待觀光局公布才能討論。

有旅行業者說，旅行社送客每團1萬至兩萬元補助是否有名額限制及領取條件都應盡快說明，若設團客人數門檻，導致平均每人可分得的補助少，仍無法做出太有感行銷。

台北凱達大飯店說，對旅宿薪資補貼樂觀其成，但若有「新進人員」限制，建議盡快實施，因業者近期已陸續調高薪資徵人，希望補貼政策跟得上復甦腳步。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，若要達到交通部設定的年度600萬人次目標，預估首季要達疫情前4成，6月達5、6成，年底達7成。但目前1月至今僅約恢復3成。

由於疫後特別條例通過每人發放現金6000元，但外國人登台自由行就給5000元，僅較外國人多出1000元而已，許多人覺得政府對外國人很大方，但相較於香港、澳門贈送免費機票和商店現金消費券，價值至少達7、8千元以上，台灣出手的闊綽程度還是略差一些。

因應國境開放，交通部已將今年國際觀光客來台目標設定在600萬人次，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算，包括給予自由行旅客消費金、旅行團補助，而補助對象除了各國旅客，也包括中國大陸、港澳旅客。

觀光 預算 澳門

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