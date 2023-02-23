王建民捲緋聞 女醫夫曝4萬則對話 印成3本厚書

台南醫師王文哲提出妻子蕭嘉蓉與王建民兩人2014年12月至2015年11月間截圖記錄，計有3大本、訊息共約4萬則。(記者邵心杰／攝影)

前旅美職棒球星王建民 遭台南知名美女醫師蕭嘉蓉的名醫夫婿王文哲指控，多年前與妻子一起出遊及互傳訊息，連帶求償1000萬元（約32萬美元），台南地院判王文哲敗訴，王文哲昨天提供兩人計有3大本、訊息共約4萬則通話記錄截圖證據，指對此已上訴。

王文哲昨天表示，妻子蕭嘉蓉和王建民3個月互傳4萬則訊息，真的只是普通朋友？他強調對話紀錄隨身碟是偶然發現，一直沒對外公布，是因身為父親顧及小孩立場與雙方顏面。

王文哲提供給法院的相關資料有3大本，包括2014年12月18日到2015年11月15日，共約11個月間，扣除沒有紀錄的3個月，訊息對話多達4萬則截圖，平均每日170則，還有半夜以viber講電話1個半小時，兩人合照等。王文哲說，這些紀錄可以讓社會公評。

面對求償敗訴，且判決內容曝光，王文哲質疑有人在帶風向，強調「事實擺在眼前，大家都可以評斷」。

蕭嘉蓉昨天未對此事回應，診所人員說此為蕭醫師私事，但「判決內容已寫的很清楚了」。據了解，54歲的蕭女保養得宜，比實際年齡年輕許多，12年前曾身穿豹紋比基尼照片做大型看板幫自己診所打廣告，名噪一時。坊間並傳她與同是成大畢業的學長、副總統賴清德 交情不錯，負責幫賴「打理門面」，但未獲兩人證實。

王文哲表示，原本顧及小孩立場，沒打算未曝光這些對話內容證據，因為看到報導，決定拿出王建民與妻子2人的對話紀錄截圖，讓社會公評。

台南地院一審認為，王建民與蕭嘉蓉在2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無何男女情愫或親密交往舉止，未逾越一般社交範圍，對蕭女丈夫配偶權不構成侵害，且蕭女丈夫早在2015年間就知道此事，未在2年內提告，已經逾期，因此判王建民與蕭嘉蓉勝訴免賠；全案仍可上訴。