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王建民捲緋聞 女醫夫曝4萬則對話 印成3本厚書

記者修瑞瑩、邵心杰／台南23日電
台南醫師王文哲提出妻子蕭嘉蓉與王建民兩人2014年12月至2015年11月間截圖記錄，計有3大本、訊息共約4萬則。(記者邵心杰／攝影)
台南醫師王文哲提出妻子蕭嘉蓉與王建民兩人2014年12月至2015年11月間截圖記錄，計有3大本、訊息共約4萬則。(記者邵心杰／攝影)

前旅美職棒球星王建民遭台南知名美女醫師蕭嘉蓉的名醫夫婿王文哲指控，多年前與妻子一起出遊及互傳訊息，連帶求償1000萬元（約32萬美元），台南地院判王文哲敗訴，王文哲昨天提供兩人計有3大本、訊息共約4萬則通話記錄截圖證據，指對此已上訴。

王文哲昨天表示，妻子蕭嘉蓉和王建民3個月互傳4萬則訊息，真的只是普通朋友？他強調對話紀錄隨身碟是偶然發現，一直沒對外公布，是因身為父親顧及小孩立場與雙方顏面。

王文哲提供給法院的相關資料有3大本，包括2014年12月18日到2015年11月15日，共約11個月間，扣除沒有紀錄的3個月，訊息對話多達4萬則截圖，平均每日170則，還有半夜以viber講電話1個半小時，兩人合照等。王文哲說，這些紀錄可以讓社會公評。

面對求償敗訴，且判決內容曝光，王文哲質疑有人在帶風向，強調「事實擺在眼前，大家都可以評斷」。

蕭嘉蓉昨天未對此事回應，診所人員說此為蕭醫師私事，但「判決內容已寫的很清楚了」。據了解，54歲的蕭女保養得宜，比實際年齡年輕許多，12年前曾身穿豹紋比基尼照片做大型看板幫自己診所打廣告，名噪一時。坊間並傳她與同是成大畢業的學長、副總統賴清德交情不錯，負責幫賴「打理門面」，但未獲兩人證實。

王文哲表示，原本顧及小孩立場，沒打算未曝光這些對話內容證據，因為看到報導，決定拿出王建民與妻子2人的對話紀錄截圖，讓社會公評。

台南地院一審認為，王建民與蕭嘉蓉在2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無何男女情愫或親密交往舉止，未逾越一般社交範圍，對蕭女丈夫配偶權不構成侵害，且蕭女丈夫早在2015年間就知道此事，未在2年內提告，已經逾期，因此判王建民與蕭嘉蓉勝訴免賠；全案仍可上訴。

王建民 賴清德

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