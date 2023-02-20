我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

運鈔員盜200萬 買BMW街頭徘徊露行蹤

記者賴香珊／南投20日電

台中市22歲賴姓保全員涉嫌監守自盜，前天在南投草屯隨車戒護運鈔時，竊走運鈔車內現金200萬元(台幣，下同，約6.5萬美元)，逃往台中並用贓款72萬元買了BMW中古車，警方獲報後，以車追人、手機定位追緝，前晚順利逮人，起出贓款103萬；由於金額短少約25萬元，賴供稱是拿去還賭債，警方依業務侵占罪嫌送辦，檢方向法院聲押禁見獲准，將進一步追查現金流向。

警方調查，任職龍邦保全的賴姓男子，前天上午與28歲吳姓保全員二人一組，戒護運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，吳先下車進入餐廳用餐，隨後賴進入餐廳向吳表示，他姊姊有事找他，將運鈔車鑰匙和金庫鑰匙交給吳，逕自離去。吳用餐後，返回車上等候，打了一個多小時電話給賴，沒人接聽，檢查後才發現車上金庫少200萬元。

草屯警分局受理報案後，調閱監視器發現，賴離開時，手上提著一個綠色手提袋，疑似裝贓款。賴得手後，未逃亡藏匿，而是搭計程車去台中烏日一家車行，花贓款72萬元買一輛BMW中古車。警方以車追人，發現他駕車徘徊台中街頭，員警追蹤到豐原將他攔截逮捕，起出剩餘103萬元贓款。

警方調查，賴到龍邦保全工作才1個月，吳也僅3個月，兩人都是保全菜鳥，賴可能覺得有機可趁下手；賴供稱犯案動機是因欠下賭債以及缺錢花用，已經拿25萬元去還債。警方初步未查出有其他共犯，但吳有無延遲報案仍待釐清。

賴姓男子有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科，依據保全業法規定，不得擔任保全人員；警方研判，賴的前科是在未成年時犯下，因此未有紀錄，才未被保全公司查核出來。龍邦保全表示，目前公司內部正釐清本案及運鈔機制有無瑕疵。

手機 詐欺

上一則

接見工商團體 蔡英文：淨零轉型是國際競爭力必要條件

下一則

區域治理因人設事 綠營高牆擋福祉

延伸閱讀

22歲運鈔車保全竊200萬台幣 台中落網

22歲運鈔車保全竊200萬台幣 台中落網
高雄男開賓士「偷24條冬瓜」還車貸 輪胎消氣露馬腳

高雄男開賓士「偷24條冬瓜」還車貸 輪胎消氣露馬腳
BMW將在墨西哥投入8.65億 打造全新世代高壓電池工廠

BMW將在墨西哥投入8.65億 打造全新世代高壓電池工廠
去年銷量跌逾5%也無妨 BMW再度稱霸全球豪車銷售榜

去年銷量跌逾5%也無妨 BMW再度稱霸全球豪車銷售榜

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視