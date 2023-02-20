運鈔員盜200萬 買BMW街頭徘徊露行蹤

台中市22歲賴姓保全員涉嫌監守自盜，前天在南投草屯隨車戒護運鈔時，竊走運鈔車內現金200萬元(台幣，下同，約6.5萬美元)，逃往台中並用贓款72萬元買了BMW中古車，警方獲報後，以車追人、手機 定位追緝，前晚順利逮人，起出贓款103萬；由於金額短少約25萬元，賴供稱是拿去還賭債，警方依業務侵占罪嫌送辦，檢方向法院聲押禁見獲准，將進一步追查現金流向。

警方調查，任職龍邦保全的賴姓男子，前天上午與28歲吳姓保全員二人一組，戒護運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，吳先下車進入餐廳用餐，隨後賴進入餐廳向吳表示，他姊姊有事找他，將運鈔車鑰匙和金庫鑰匙交給吳，逕自離去。吳用餐後，返回車上等候，打了一個多小時電話給賴，沒人接聽，檢查後才發現車上金庫少200萬元。

草屯警分局受理報案後，調閱監視器發現，賴離開時，手上提著一個綠色手提袋，疑似裝贓款。賴得手後，未逃亡藏匿，而是搭計程車去台中烏日一家車行，花贓款72萬元買一輛BMW中古車。警方以車追人，發現他駕車徘徊台中街頭，員警追蹤到豐原將他攔截逮捕，起出剩餘103萬元贓款。

警方調查，賴到龍邦保全工作才1個月，吳也僅3個月，兩人都是保全菜鳥，賴可能覺得有機可趁下手；賴供稱犯案動機是因欠下賭債以及缺錢花用，已經拿25萬元去還債。警方初步未查出有其他共犯，但吳有無延遲報案仍待釐清。

賴姓男子有詐欺 、妨害性自主及偽造文書等前科，依據保全業法規定，不得擔任保全人員；警方研判，賴的前科是在未成年時犯下，因此未有紀錄，才未被保全公司查核出來。龍邦保全表示，目前公司內部正釐清本案及運鈔機制有無瑕疵。