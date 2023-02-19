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台灣北部新「紅色沙灘」曝光 漢光兩棲登陸預習3月實施

記者洪哲政／台北即時報導
北部原列管的紅色沙灘，地形已大幅改變，快速道路形成高聳地勢，部署消波塊，不適兩棲登陸後部隊展開。圖為海軍陸戰隊十餘年前曾實施兩棲登陸的八里-林口發電廠灘岸。（記者洪哲政／攝影）
北部原列管的紅色沙灘，地形已大幅改變，快速道路形成高聳地勢，部署消波塊，不適兩棲登陸後部隊展開。圖為海軍陸戰隊十餘年前曾實施兩棲登陸的八里-林口發電廠灘岸。（記者洪哲政／攝影）

中華民國國軍今年度漢光39號演習目前正在規劃操演科目，據悉目前正研議再度於北部實施中樞、國土保衛戰，實施兵推、實兵科目，擬於敵軍可能在北部登陸海岸實施防衛攻防，屆時由兩棲部隊北上擔任攻擊軍實施兩棲登陸。海軍151艦隊下（3）月將在桃園竹圍漁港旁沙灘至外海進行相關操演，預習登陸用的LCM通用登陸艇近期已進駐基隆港，軍方在北部列管最新「紅色沙灘」也曝光。

對此，海軍司令部表示，海軍依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力，捍衛海疆安全。而海軍艦艇均依年度兵力使用及訓練計畫執行各項戰演訓任務，有關兵力運用及任務，海軍不予評論。

本月10日北台灰雨濛濛之際，海軍旭海軍艦（LSD-193）十餘年來首度泊靠基隆港，快速卸下4艘LCM通用登陸艇，其中包括兩艘新型艇，即快速出港。基隆後勤指揮部雖有小艇維修船塢，也有以LCU合字艇為主的小艇隊，但人員登陸艇鮮少進駐基隆。

在此之前，海軍日前發出「射擊通報」，將於3月8、9、23、24日每日上午，由基隆151艦隊於竹圍漁港向外延伸的台灣西北海域，實施年度訓練，屆時將由海巡檢派一艘百噸級巡防艇在海上警戒。這份通報同時知會中山科學研究院。

海軍戰時雖有派遣飛彈快艇進駐漁港的規劃，但竹圍漁港對外延伸的西北海域並沒有任何靶區，因船舶出入頻繁，也難實施實彈射擊。結合射擊通報的操演區域示意不到4公里的長度、寬度約1000碼的描述，似為舟波登陸路徑。

軍方對基隆港新進駐LCM通用登陸艇，推稱是執行年度訓練，但證實由於年度能實施兩棲登陸的屏東加祿堂、新北海湖沙灘等地，因地形改變、出現高低落差、有漂沙等因素，已不適實施登陸。桃園竹圍漁港一線沙灘，成為北部可登陸的新「紅色沙灘」，根據海軍所發布通報顯示，部隊下月將對竹圍漁港一線沙灘至海上，實施兩棲登陸所需的兵要調查及預習。

記者實際勘查竹圍沙灘，灘頭有漁港瞭望台可供觀測，灘頭寬闊利於部隊展開。由於過去有陸船在附近登陸，海巡定時由兵士駕全地形車快速梭巡灘頭。

據指出，今年漢光39號演習的實兵操演，將進一步驗證北部與中樞衛戍區防衛反擊戰備科目，陸軍6軍團「連莊」主辦機率大增，全案目前仍在研討中。漢光演習兵推將在5月份實施。

華府智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）曾在2017年發表的《中共攻台大解密》書中宣稱，若共軍武力犯台，台灣有14處可能的登陸點，包含金山南北側岸、林口、海湖（桃園蘆竹）、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂等。但資料至今已十分陳舊，部分現地已不符實況。

竹圍漁港南側沙灘因過去曾遭陸船登陸，沿線定時有海巡官兵使用全地形車梭巡，當地被軍...
竹圍漁港南側沙灘因過去曾遭陸船登陸，沿線定時有海巡官兵使用全地形車梭巡，當地被軍方紅色沙灘。（記者洪哲政／攝影）
本月10日北台灰雨濛濛之際，海軍旭海軍艦（LSD-193）罕見泊靠基隆港，快速卸...
本月10日北台灰雨濛濛之際，海軍旭海軍艦（LSD-193）罕見泊靠基隆港，快速卸下4艘LCM通用登陸艇，其中包括兩艘新型艇，即快速出港。（讀者提供）
LCM通用登陸艇。（記者洪哲政／攝影）
LCM通用登陸艇。（記者洪哲政／攝影）
海軍發出射擊通報，151艦隊下（3）月將在桃園竹圍漁港旁沙灘至外海進行相關操演。...
海軍發出射擊通報，151艦隊下（3）月將在桃園竹圍漁港旁沙灘至外海進行相關操演。（取材自射擊通報）

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