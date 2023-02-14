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黑白集／經濟史上最好？ 雞蛋變奢侈品

黑白集
雞蛋產地價、批發價均漲二元，超市賣場的蛋被搶購一空，民眾表示，一顆蛋成本增加約二毛錢，但早餐業者蛋餅等一跳就漲五元，如此漲幅是否符合比例。（記者彭宣雅／攝影）
雞蛋產地價、批發價均漲二元，超市賣場的蛋被搶購一空，民眾表示，一顆蛋成本增加約二毛錢，但早餐業者蛋餅等一跳就漲五元，如此漲幅是否符合比例。（記者彭宣雅／攝影）

春節剛過，雞蛋價格就重回歷史新高，而且是在政府插手干預下。除了讓人笑掉大牙的「平價蛋」，農委會束手無策。內閣改組，陳吉仲的官保住了，但解決問題能力絲毫未變。

對於蛋價問題，農委會始終不願面對現實。去年11月，農委會宣稱，蛋價在2023年中可望回到「三字頭」；但到了年底，已出現供不應求的情況。農委會辯稱「是因為調貨時間差，不是缺蛋」，如今看來，一切都成了笑話。

所謂「重回」歷史新高，令人玩味。幾可斷定，是農委會為了粉飾太平祭出「凍漲」大招，以免蛋價升太快；但人為干預終於失靈，蛋價衝破「五字頭」，蔡政府灰頭土臉。既然雞蛋供需已經失衡，政府不思從根本解決，卻去強壓蛋價，只會讓問題更嚴重，結果就是消費者和業者雙輸。

匪夷所思的是，上次蛋價飆漲是整整一年前。一年的時間，以蛋雞生長周期，已可繁衍三代；農委會卻毫無作為，坐視問題再度發生。官員為找藉口，扯到禽流感；但兩年來因禽流感而撲殺的蛋雞不到一趴，這種藉口也夠爛了。

台灣經濟起飛前，百姓視雞蛋為營養補品；蔡政府執政七年，自稱史上經濟最好，卻連雞蛋都快變成奢侈品。過去綠名嘴曾造謠「陸客吃不起茶葉蛋」，如今陸客沒了，台灣人卻快吃不起雞蛋，真諷刺！

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