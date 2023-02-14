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住宅三箭撒錢補貼 民怨：房價太高才是問題

記者鄭媁／台北14日電
內政部長林右昌13日端出住宅政策；行政院長陳建仁也說，要讓民眾租得起、住得起、買得起。圖為民眾觀看租屋廣告。（記者陳正興／攝影）
內政部長林右昌13日端出住宅政策；行政院長陳建仁也說，要讓民眾租得起、住得起、買得起。圖為民眾觀看租屋廣告。（記者陳正興／攝影）

房價高居不下，內政部長林右昌昨天視察國家住都中心時端出住宅政策「三支箭」，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案，以及建立青年購屋積金支持機制，後兩者方案將在行政院長陳建仁聽取報告、拍板定案後對外說明。

央行去年連續四次升息，房貸族叫苦。行政院會周四將拍板房貸補貼方案，根據內政部初步規畫，房貸補貼對象為名下「僅持有一戶自用性質購置住宅貸款」者，不包含新貸戶，同時設排富條款，限年所得合計在一定金額以內，採每月定額、直接撥款到符合資格者帳戶，補助為期一年，最多有40萬戶受惠，但這項政策遭外界質疑是「劫貧濟富」。

內政部長林右昌昨天受訪時強調，這不是「補貼」，是「支持」。林右昌表示，許多民眾在疫情期間受經濟影響，租金、房貸負擔支出產生壓力，政府短期方案希望減輕百姓負擔及壓力，包括每年300億元租金補貼及中產以下自用住宅貸款戶支持方案。

不過，立法院法制局昨天出爐的報告指出，房貸補貼免申請立意良善，但法源依據尚欠明確。民眾黨立委張其祿表示，不斷升息加重房貸族重擔，相關補貼政策雖是一種方法，但僅是一時的，「治標不治本」，應徹底改革稅制、擠出空屋，廣蓋社宅才是長遠之計。

林右昌還說，內政部也在思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標希望讓購屋意願的年輕人透過自身努力儲蓄及政府制度性協助，可在一定年限內得到購屋的第一桶。

不過，有民眾曾嘗試申辦租屋補貼，房東卻威脅漲房租，「租屋補貼政策只是大撒幣，法令應規定房東不能隨意調漲房租」；對於「青年購屋積金支持機制」，有民眾認為，購屋積金不是重點，而是房價太高，讓大家買不起房子，尤其很多年輕人無法付出頭期款。

內政部 租金 貸款

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