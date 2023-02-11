我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

蔡宣示資安即國安 在野酸個資早裸奔

台灣新聞組／台北11日電
國家資安院10日揭牌，蔡英文總統（右二）在首任院長何全德（左）、數位部長唐鳳（中）陪同下出席。(記者蘇健忠／攝影)
國家資安院10日揭牌，蔡英文總統（右二）在首任院長何全德（左）、數位部長唐鳳（中）陪同下出席。(記者蘇健忠／攝影)

蔡英文總統昨為國家資通安全研究院揭牌，宣示「資安即國安」。國民黨副發言人呂謦煒質疑，個資外洩事件頻傳，更有駭客盜取疑似戶政資料在網路上兜售，人民個資早在網路上「裸奔」，蔡英文總統還說「資安就是持續精進的風險管理」，結果是只有風險、沒有管理，民進黨政府是不是螺絲鬆了，難道「資安即國安」說說而已？

近年爆發多個重大個資外洩事件，從戶政、健保公部門到民間企業私部門都淪陷，還傳出連8大情資系統如國安局、軍情局等個資也全遭外洩，甚至在海外遭販賣；另根據警政署統計，2022年詐欺案，預期創下10年新高紀錄，消基會指出，很大一部分是來自於個資外洩情事。

本報系聯合報報導，呂謦煒表示，對民間與公家單位的資安風險，數位部不僅未做到事前監督或管理，事後更只會推諉塞責。健保資料外洩，數位發展部長唐鳳說不是主管機關但會全力配合偵辦；大筆戶政資料疑似外洩，唐鳳只說「各部會要做好自身個資管理」。如未能協助公務機關與提供關鍵基礎設施的特定非公務機關處理資安威脅，要兩百億預算的數位部何用？

呂謦煒批評，行政院已有「資安會報」、數位部有「資安署」、現在又有「資安院」；早在2018年，因個資法規範個資防護涉及多個主管機關，橫向聯繫不足，因此國發會設置「個人資料保護專案辦公室」統籌各主管機關個資保護事宜。這麼多資安單位，卻還是管不好人民個資、政府資安，揭牌成立的機構是不是新瓶裝舊酒？這麼多機構是不是疊床架屋、政治酬庸？

另外，根據國家資通安全研究院設置條例 ，院長初任年齡不得逾65歲，但有特殊考量，經行政院核准者，不在此限。資安院首任院長何金德卻已67歲。

國民黨立委洪孟楷表示，資安如此重要，但新任的院長竟然就不符合年齡的規定，是找不到人才？還是民進黨無人可用？資安院回應，依規定何全德院長的人事案前已由行政院核准在案。

台北中國時報報導，立法院民眾黨團也批，2022年10月至今僅5個月，台灣爆發至少4起重大資安事件，顯見現行個資保護制度有漏洞，事前監督與事後追償力道都明顯不足，新內閣在有限任期內，應提供具體有效的維安策略，避免類似案件一再上演。

資安 個資外洩 健保

上一則

弔唁星雲 台核准陸港120名人赴台 葉小文未獲許可

延伸閱讀

個資頻外洩 政院擬成立獨立監督機制 法界認不相關

個資頻外洩 政院擬成立獨立監督機制 法界認不相關
新聞評論／數位部失能 唐鳳還在當吉祥物？

新聞評論／數位部失能 唐鳳還在當吉祥物？
冷眼集╱疊床架屋解資安困境 又「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

冷眼集╱疊床架屋解資安困境 又「頭痛醫頭、腳痛醫腳」
5個月4起資安事件 台灣「不設防」 成駭客天堂

5個月4起資安事件 台灣「不設防」 成駭客天堂

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺