蔡宣示資安即國安 在野酸個資早裸奔

國家資安院10日揭牌，蔡英文總統（右二）在首任院長何全德（左）、數位部長唐鳳（中）陪同下出席。(記者蘇健忠／攝影)

蔡英文總統昨為國家資通安全研究院揭牌，宣示「資安 即國安」。國民黨副發言人呂謦煒質疑，個資外洩 事件頻傳，更有駭客盜取疑似戶政資料在網路上兜售，人民個資早在網路上「裸奔」，蔡英文總統還說「資安就是持續精進的風險管理」，結果是只有風險、沒有管理，民進黨政府是不是螺絲鬆了，難道「資安即國安」說說而已？

近年爆發多個重大個資外洩事件，從戶政、健保 公部門到民間企業私部門都淪陷，還傳出連8大情資系統如國安局、軍情局等個資也全遭外洩，甚至在海外遭販賣；另根據警政署統計，2022年詐欺案，預期創下10年新高紀錄，消基會指出，很大一部分是來自於個資外洩情事。

本報系聯合報報導，呂謦煒表示，對民間與公家單位的資安風險，數位部不僅未做到事前監督或管理，事後更只會推諉塞責。健保資料外洩，數位發展部長唐鳳說不是主管機關但會全力配合偵辦；大筆戶政資料疑似外洩，唐鳳只說「各部會要做好自身個資管理」。如未能協助公務機關與提供關鍵基礎設施的特定非公務機關處理資安威脅，要兩百億預算的數位部何用？

呂謦煒批評，行政院已有「資安會報」、數位部有「資安署」、現在又有「資安院」；早在2018年，因個資法規範個資防護涉及多個主管機關，橫向聯繫不足，因此國發會設置「個人資料保護專案辦公室」統籌各主管機關個資保護事宜。這麼多資安單位，卻還是管不好人民個資、政府資安，揭牌成立的機構是不是新瓶裝舊酒？這麼多機構是不是疊床架屋、政治酬庸？

另外，根據國家資通安全研究院設置條例 ，院長初任年齡不得逾65歲，但有特殊考量，經行政院核准者，不在此限。資安院首任院長何金德卻已67歲。

國民黨立委洪孟楷表示，資安如此重要，但新任的院長竟然就不符合年齡的規定，是找不到人才？還是民進黨無人可用？資安院回應，依規定何全德院長的人事案前已由行政院核准在案。

台北中國時報報導，立法院民眾黨團也批，2022年10月至今僅5個月，台灣爆發至少4起重大資安事件，顯見現行個資保護制度有漏洞，事前監督與事後追償力道都明顯不足，新內閣在有限任期內，應提供具體有效的維安策略，避免類似案件一再上演。