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堂哥被爆劈腿5志工 陳柏惟想消音？「非常抱歉」

台灣新聞組／連線8日電
兩名自稱受害者的女志工昨天出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄劈腿至少5女。（記者蘇健忠／攝影）
兩名自稱受害者的女志工昨天出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄劈腿至少5女。（記者蘇健忠／攝影）

台灣基進前立委陳柏惟去年推薦其堂哥陳玄曄參選台中市議員，陳玄曄昨遭指控隱瞞有交往19年女友，劈腿至少5名女志工，其中不乏有人的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性行為、被逼看A片學習性技巧等是「病態渣男」，陳柏惟還想息事寧人。被害人要求陳玄曄認錯，並刪除手中持有的親密照檔案，保證永不再犯。

陳玄曄在臉書表示，對於私事不成熟的處理態度，連累不知情的家人、朋友、工作團隊，「要向所有因我而受到傷害的人們，以及所有關心的朋友們，致上最深歉意。」陳柏惟也在臉書發文說，理解、同情當事人的傷害，身為團隊領導人，沒仔細注意團隊裡狀況，是他的疏失，非常抱歉。

朱小姐等兩名受害者昨天舉行「政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控陳玄曄利用女性支持者對陳柏惟的信賴，隱瞞交往19年女友的事實，劈腿至少五名女志工，事後卻對當事人逃避、相應不理，而陳柏惟曾透過關係想要消音或掩蓋，導致相關受害女性投訴無門。

朱小姐痛批，陳柏惟當初打著對抗不公不義的口號參政，如今面對自家人的不公義，他在第一時間選擇轉彎、搓湯圓與摸頭，他口口聲聲說要公平正義，現在卻沒跟受害者站在一起。

朱小姐表示，陳玄曄在2022年宣布參選台中市議員，自己獲邀加入競選志工團，同年8月陳玄曄在志工團聚餐後開車送她回住處，並在車上告白求愛，當時明確表達「是男友才能碰我」，陳玄曄允諾後，他們才開始交往。

後來陸續有多名志工指控，陳玄曄以相同的「PUA（渣男心理操控術）手法」惡意欺騙感情，有女志工的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性行為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求救。

陳柏惟 臉書

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