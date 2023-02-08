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台搜救隊130人前進土耳其救災 第二批搜救犬不再坐貨艙了

台灣新聞組／台北8日電
土耳其南部與敘利亞接壤地區發生強震，造成嚴重災損及傷亡。台灣第二批搜救隊7日晚間搭乘長榮航空包機前往土耳其救災。（中央社）
土耳其南部與敘利亞接壤地區發生強震，造成嚴重災損及傷亡。台灣第二批搜救隊7日晚間搭乘長榮航空包機前往土耳其救災。（中央社）

土耳其6日發生強震，災情和傷亡人數也持續增加，中華民國外交部6日派遣40名先遣隊員攜帶3隻搜救犬及6.6噸救難裝備及器材前往土耳其協助救援，花了一整天終於進入重災區展開救援；7日晚再派遣90名搜救人員，攜帶超過6公噸的救難裝備、生命探測儀與2隻搜救犬，搭長榮航空專機，以最快速度前往土耳其災區協助搜救。

先遣隊員歷經14個多小時飛行後，中央社報導指出，從等待災區機場「塞車」緩解、協調使用軍機或卡車到雪路上行進，災區部分道路斷裂或部分受損，下雪使路況更為不穩，不時傳出車輛大排長龍、打滑及車禍事件。台灣第一批搜救隊抵達伊斯坦堡後足足花了一整天才前進重災區，眼看黃金救援時間流逝，搜救隊心裡急又折騰。

搜救犬隨隊前往土耳其救災。（取材自臉書）
搜救犬隨隊前往土耳其救災。（取材自臉書）

由於各路救難隊抵達伊斯坦堡後得先前往900多公里外的阿達那（Adana）聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，當地機場因此「塞機」，搜救隊卡在伊斯坦堡動彈不得將近4小時。而後搜救地點又從南部哈泰省（Hatay）臨時改為阿德亞曼省（Adiyaman），交通工具也從軍機換為卡車及中型巴士，延後搜救隊投入前線時機。

媒體及一般民眾要抵達東南部災區更是百般耗時，航班因天候或「塞機」延後的時間以5小時起跳。若干民眾掛心自己仍埋在瓦礫堆下或下落不明的親友，心一急便指著地勤人員開罵，也有乘客體諒地勤非戰之罪加入混戰，伊斯坦堡機場火藥味十足。

此外，鏡周刊報導指出，搜救犬隨行到土耳其救災卻只能搭貨艙，且第一批未有獸醫師隨隊，讓獸醫師相當擔憂，「幫助別人之前，要檢視我們能不能先照顧好自己國家的隊員。」

據報導，有獸醫師表示憂心，「牠們搭乘土耳其航空並非包機，所以只能待在貨艙」，並指出國外若帶搜救犬出去協助搜救，都會帶著獸醫保護同為隊員的牠們，「台灣呢？」直指台灣似乎還沒有跳脫「把搜救犬當作工具」的觀念。

不過據桃園搜救犬隊臉書表示，第二梯次出發的搜救犬「這次狗狗們不在貨艙，在商務艙嘍。」

第二梯次搭機出發的搜救犬被安置在商務艙。（取材自臉書）
第二梯次搭機出發的搜救犬被安置在商務艙。（取材自臉書）

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