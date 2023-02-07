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土耳其強震傷亡慘重 台留學生：許多災區朋友生死未卜

記者王慧瑛／高雄8日電
台灣留學生葉俊呈（右）、陳柔伊在土耳其攻讀博士班，他們透過臉書發文報平安，也呼籲台灣人有錢出錢、有力出力，幫助土耳其度過難關。（圖：葉俊呈提供）
台灣留學生葉俊呈（右）、陳柔伊在土耳其攻讀博士班，他們透過臉書發文報平安，也呼籲台灣人有錢出錢、有力出力，幫助土耳其度過難關。（圖：葉俊呈提供）

土耳其南部與敘利亞西北部6日發生芮氏規模7.8強震，傷亡慘重，台灣第一時間派遣救難隊前往當地協助搜救。台灣留學生葉俊呈、陳柔伊透過臉書發文報平安，也提到即便安卡拉距震央有670公里之遠，也就是1.5個台灣長度，地震當下依舊可感受到搖晃，「百年大地震威力實在可怕」。

在土耳其攻讀博士班的台南孩子葉俊呈說，發生地震當下，他正在陪陳柔伊模擬口考，突然一陣天搖地動，一度以為自己頭暈，看到電燈劇烈搖晃，才意識到是發生大地震，非常駭人。

從昨天到現在，陸續收到台灣朋友的關心，內心很感動，安卡拉目前生活正常，但土耳其災區省份已宣布進入緊急狀況，土耳其各地陸續在募集物資要援助災區。

葉俊呈說，此次震央在土耳其的加濟安泰普鎮（Gaziantep）附近，也靠近敘利亞交界處。土耳其跟敘利亞境內都有災情，前幾個小時觀看當地新聞消息，宣布死亡人數已逾5千多人了。

葉俊呈表示，在地震災區的朋友目前狀況很不好，當地7個朋友中，有4名朋友住家變成危樓，他們待在臨時居所或者留在車上避難，其中3個朋友至今仍然音訊全無。

土耳其目前天氣很冷，戶外下著大雪，葉俊呈提到，地震損壞許多基礎設施，造成缺水、缺電、缺瓦斯問題，世界衛生組織預估，死亡人數可能非常慘重。

葉俊呈說，當年台灣921大地震時，土耳其救援隊第一時間抵達幫忙救援，這次土耳其有難，希望台灣人也能為土耳其送暖。

陳柔伊表示，很感謝當年土耳其給她獎學金到異地攻讀藝術創作的博士，讓她能認識土耳其這一美麗國家，土耳其跟台灣一樣有很多熱情善良人民，當年土耳其AKUT是921第一批抵達台灣的搜救隊伍，現在土耳其有難，許多人在生死存亡邊緣掙扎，希望台灣人能有錢出錢、有力出力，幫助土耳其度過難關。

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