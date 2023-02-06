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台北國際書展 6天吸50萬人次 直逼疫前盛況

記者陳宛茜／台北6日電
台北國際書展5日閉幕，以工地為主題打造的公民書區人潮洶湧。（記者陳宛茜／攝影）
台北國際書展5日閉幕，以工地為主題打造的公民書區人潮洶湧。（記者陳宛茜／攝影）

2023台北國際書展昨閉幕，六天吸引50萬5000人次，是去年疫情時舉辦書展的兩倍，也幾乎追上疫前2019年書展的水準（58萬人）。台北書展基金會董事長吳韻儀說，今年最深刻的印象就是「人回來了、銷售回來了、信心也回來了。」文化部長史哲則說，在這次書展看到很多擁抱、很多暢談，他要用「一場盛大的文化重逢」作為今年書展的註解。

史哲六天都來逛書展。他說，今年參觀人次是去年的兩倍，推廣活動成長六成二，「不只是人回來、買氣回來，最重要的是感動回來了。」他剛接文化部長，「焦慮、不安在所難免」，而參加多場書展沙龍，「療癒我的焦慮」。他把這經驗提供給整個社會，「我們透過文化建立自信，讓我們真正能夠思考和明辨，這是一場社會的大型療癒過程。」

因疫情三年沒參展的聯經、蓋亞文化，業績都較2019年成長一成。但去年參加書展的出版社如時報、允晨、讀書共和國，認為今年人潮雖增加、買氣卻不如去年。讀書共和國總經理李雪麗說，書展上班日只營業到下午6時，對上班族不方便，建議未來還是應該恢復延長到晚上8點。李雪麗和時報董事長趙政岷都認為，去年文化部補助的購書禮券台幣100元(約3.3美元)，明顯刺激書展的購書率，期待政府未來恢復此一補助。

閉幕記者會也公布今年最佳展位設計獎。中小型展位金銀銅獎分別為台大出版中心、九歌、心靈工坊；大型展位金銀銅獎為：讀字工地、聯經出版社和信誼出版社。心靈工坊同時摘下「綠色永續獎」。

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