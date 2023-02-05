警界明日之星性侵部屬 記過免職

台北市警中正一分局前偵查隊長陳彥錦，涉四度性侵女警遭檢方起訴，警方也立即對陳記兩大過免職。（本報資料照片）

台北市中正一分局前偵查隊長陳彥錦，去年遭爆酒後在警局內性侵 女下屬的離譜情事，台北地檢署查出，陳男犯案多達五次，其中有三次既遂、一次未遂，地點分別於女方住處、車上及辦公室，檢方依強制性交及強制性交未遂罪起訴陳；陳另一次被控在汽車後座性騷擾 ，因逾六個月告訴期限，獲不起訴處分。

現年47歲的陳彥錦出身警官隊，後來投身刑事偵查，績效斐然，歷任刑事警察 局、台北市刑大毒品查緝中心及偵五隊長，後來外派北市文山一分局及中正一分局偵查隊長，原是警界明日之星，已被記兩大過免職。

陳彥錦去年遭女下屬檢舉，指他值班時外出參加偵破竹聯幫、北聯幫於北檢大門當街鬥毆案的慶功宴，之後帶著酒意返回分局，邀約該名女下屬進入他偵查隊長辦公室。

當時陳彥錦先對女下屬言語騷擾，後來竟將女方強拉入偵查隊長寢室內性侵，過程全被分局監視器拍下。被害人事後持醫院驗傷單至台北市婦幼警察隊提告。

已婚的陳彥錦辯稱，全案是男女感情糾紛，自己只是婚外情，雙方是你情我願而非強制性交，希望與女方和解卻遭拒絕。

據了解，被害人礙於陳彥錦官威，從2020年12月第一次遭性侵起，便不斷隱忍，直到去年6月忍無可忍打算請調，陳男仍不願放手，決定出面檢舉。

檢察官檢視被害人診斷證明書及相關監視器畫面，以及被害人之前遭到性侵時，曾向身旁友人訴苦等對話紀錄，未採信陳彥錦辯詞。