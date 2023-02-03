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高齡獨居10年增1倍 列冊關懷反減

記者張瀞文／台北4日電
群居的台灣社會，面對即將到來的高齡獨居海嘯，必須有所準備。（記者潘俊宏／攝影）
群居的台灣社會，面對即將到來的高齡獨居海嘯，必須有所準備。（記者潘俊宏／攝影）

內政部不動產資訊平台資料顯示，111年第二季全戶僅一名老人（65歲以上）共47.7萬戶，十年間增幅逾百分之百，高齡獨居已勢不可擋。

根據109年的行政院人口普查，全台65歲以上獨居者有57萬多人，占高齡人口15.56%，即每六人中有一人獨居。22縣市中，獨居比率前五高依次是：台東（每四人中有一人）、花蓮（每4.5人中有一人）、澎湖（每五人中有一人）、基隆、雲林（皆每5.5人中有一人）。

走訪這五個縣市，95%是丘陵地的基隆市；全國人口密度最稀疏、幅員最遼闊的台東縣與花蓮縣；用農業養大孩子，卻也因產業的單一迫使年輕人遠離家鄉的雲林縣；以及每個有住人的小島都有停機坪以便轉診的離島澎湖。每個地方都有著不同的獨居風貌、獨特的難題。

根據各縣市資料，實際列冊服務的獨居老人只有4萬1955人，約占全體獨居老人的7.3%。有趣的是，十年前列冊需關懷的獨居老人卻也是4萬多人；這十年間，65歲以上人口增加了140多萬人，但列冊需關懷的獨居老人不增反減。

「列冊人數會影響地方政府資源，很多縣市甚至依預算及資源去抓服務人數。」老人福利聯盟秘書長張淑卿直言，「獨居老人」對地方政府是個歷史悠久卻微小的業務，在中央也不受重視，沒有長期追蹤資料，各部會如國健署、內政部、國衛院、行政院雖都有關於老人的調查，但每個定義與目的不同，歷年數據難以反映高齡獨居人口的變化。

專家及第一線工作者都建議，中央必須建置長期追蹤資料庫，擬定政策時才能有所據；也須針對需列冊關懷的對象界定標準，改變因各縣市資源不一，同樣處境的老人卻得到不同照顧的現況。而務實的生活照顧與陪伴，張淑卿說，「獨居要解方，一定要由地方發起。」

獨居老人 內政部 人口普查

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