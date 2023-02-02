「波蘭托爾金」 獵魔士作者：想把台灣神怪寫進書

「波蘭托爾金」安傑．薩普科夫斯基以獵魔士小說系列風靡全世界。（圖：台北書展基金會提供）

被譽為「波蘭托爾金」的小說 家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski），寫出代表作「獵魔士」時不到40歲。如今他已76歲，「獵魔士」系列已出版兩部短篇小說集和五部長篇，他依然認為結局還沒有出現。

「仰望遠方的星空，總有一顆星星等著你追尋。」他說「獵魔士」就是他永遠在追尋的那顆星星。是否有興趣在書中放入台灣或亞洲的神怪？「非常有興趣，但請給我一點時間。」他昨天表示，即使是洋溢想像力的奇幻小說，提筆前也必須做好紮實的準備，「不能讓讀者見笑」。

波蘭是今年台北國際書展的主題國，身為波蘭的奇幻小說大師，安傑受邀參加書展，昨天現身主題廣場舉行座談會，吸引大批書迷。安傑以代表作「獵魔士」風靡全球，除了攻占各國暢銷書榜，並改編為電玩、動畫，Netflix 近年將其改編為影集也大受歡迎。美國總統歐巴馬訪歐行程，波蘭總理贈送的禮物中，「獵魔士」小說與遊戲赫然在列，可見「獵魔士」在波蘭文化的地位。

談到奇幻小說，安傑認為「魔法」的設定和鋪排相當重要。他舉例，羅琳在「哈利波特 」中以牛津大學為隱喻，將學習魔法的過程比喻為進學院進修，充分展現奇幻小說家的技藝。談到自己在書中打造的魔法，他驕傲「從來不會偷學別人」。

被問到作品被改編為電玩和Netflix影集的看法，安傑表示改編就像「爬山」：「一開始覺得不好，慢慢漸入佳境，等到翻過一個山頭，可能會發現比原著還精采的改編。」有書迷提問，「獵魔士」主角傑洛特的設定是花花公子，是否投射了安傑自己？他嚴肅表示，設定為花花公子是為了故事的平衡和劇情的推展，「在波蘭大家都知道，我和太太一起過著素樸、不花心的生活」。