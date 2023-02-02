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慘…勞動基金去年虧3529億 新制勞退平均每人縮水1.86萬

記者陳宛茜、歐陽良盈／台北2日電
勞動基金去年虧最大 製表／生活組
勞動基金去年虧最大 製表／生活組

勞動基金去年全年收益出爐，慘賠3529億元（台幣，以下同，約118.7億美元），收益率為負6.71%，創下2014年勞動基金運用局成立以來最大虧損。其中，攸關勞工退休金帳戶的新制勞退基金，去年就虧掉2280.3億元（約76.7億美元），收益率為負6.67%，平均每名勞工個人帳戶帳面上將縮水1.86萬元（約625.7美元）。

至於其他勞動基金，像舊制勞退基金去年虧損708.7億元，收益率最差、達負8.3%；勞保基金虧損589億元，收益率負7.45%。另勞金局代管的國保基金，也虧掉289.9億元，收益率負6.38%。

此外，公務人員退撫基金管理委員會昨也公布最新基金操作績效，去年全年實際收益虧損478.44億元，收益率為負6.73%，是繼2008年金融海嘯虧損860.87億元後，史上第二大虧損。

勞動基金去年投資一路跌跌撞撞，去年11月累積虧損一度縮小至2382.4億元，但12月單月又賠掉1146.6億元，以致全年累虧擴大到3529億元。

勞金局分析，去年金融市場受俄烏戰爭地緣政治風險持續，主要央行積極升息對抗高通貨膨脹，加上中國大陸封城防疫致供應鏈受阻等因素影響下，全球經濟景氣下滑，全球股票及債券市場均劇烈震盪下跌，是造成勞動基金虧損主因。

但勞金局強調，以長期投資績效觀察，整體勞動基金近10年平均報酬率仍有4.05%，長期投資績效仍穩健。

勞動基金包括舊制、新制勞退、勞工保險金、就業保險、職災保險、積欠工資墊償等六基金，最直接影響勞工的就是由雇主每月提繳薪資級距6%的新制勞退基金，每年投資收益會在隔年3月分配到每位新制勞工帳戶中。

根據勞金局資料，因去年全年新制勞退基金虧損2280.3億元，若以目前約有1225萬個可參與分配的有效帳戶數試算，下月分配收益時，平均每位勞工個人將縮水1.86萬元，實際虧損則視每個帳戶規模而定。勞金局強調，新制勞工退休時本金不會受市場波動影響外，請領時收益享有銀行兩年定存收益保障，勞工權益絕對受保障。

勞金局說，隨升息步入尾聲，景氣可望趨於穩定發展，將分散基金投資風險，降低投資組合波動，以增進長期投資收益。

勞工 投資 保險

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