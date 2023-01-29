台北市推行政主題燈 來看炫光科技AI兔

內湖區主燈區五米高的「科技AI兔」攀登上霓虹彩色炫光帶出科技感。（民政局提供）

「2023 台灣燈會在台北」十二行政燈區各有主題，內湖區將在2月4日於大港墘公園點燈，燈區融合內湖在地的科技產業與風景，大安區則結合多元宗教元素推出特色主題花燈，中正區今年特別串聯城隍燈海隧道，隧道有全北市最長跨街天棚式燈廊。

民政局表示，內湖區主燈區五米高的「科技AI 兔」攀登上霓虹彩色炫光，帶有科技感的大型結構裝置頂端，象徵內湖科技產業引領前行的意象，呈現科幻未來感的氛圍，並結合地面互動式AR投影設計。副燈區「Too美好」，八座大型內發光造型氣球錯落於草原區，以插畫繽紛的畫風，描繪出內湖特色景色，有碧山巖、白石湖吊橋 、夜弄土地公、樂活公園櫻花季等。

民政局表示，大安區以多元宗教「天堂路」在地文化特色，於大安森林公園8號出口處以快樂天堂兔的概念進行設計並規畫為森林彩樂園 主題燈區；另於大安行政中心前廣場規劃祈福燈區，懸掛市民創藝手作的燈籠，並提供祈福卡給前來賞燈的民眾懸掛；位於新生南路上的清真寺與聖家堂也共襄盛舉於外牆進行燈飾裝飾，展現多元寬容信仰文化。

民政局表示，中正區以北門名聞遐邇的相機圖像為起點，細聽南門的音樂演奏話說從頭、品味打字機書寫的東門悠久歷史及推砌小南門的痕跡，還有，轄區學童彩繪燈籠所打造的燈籠隧道；今年特別串聯城隍燈海隧道，隧道有全北市最長跨街天棚式燈廊。