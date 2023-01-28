台大護商標 告35家「台大」侵權、對外設檢舉管道

台灣大學告台大文理短期補習班侵權，近日一審判決出爐，台大勝訴。目前業者招牌已改為台大明明。(記者曾原信／攝影)

台北車站前文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA已為國立台灣大學註冊商標，校方控告業者侵權一審勝訴，二審將於2月開庭。台大統計，至今已處理35件商標侵權爭議，且為維護商標權，對外設置檢舉管道。

根據台大商標使用管理辦法，台大已將國立台灣大學、台大、臺大乃至於TAIDA以及校徽註冊商標，但補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，校方對此控告業者侵權並求償1000萬（台幣，以下同，約33萬美元），去年一審出爐台大勝訴，業者應給付台大623萬，且不得再使用台大等字樣。

台大表示，截至去年10月，已針對全台19家補習班、13家公司行號、3家藥局 要求停止使用台大、NTU作為補習班、公司行號或建案名稱，除了其中一家補習班仍堅持繼續使用學校商標並訴訟外，其餘業者均已和解，或由法院判決停止侵害商標權。

有鑑於侵權案屢見不鮮，台大法務處和總務處近期也設置商標檢舉管道。台大強調，相關商標均向智慧財產局註冊，商標、校徽可供校內師生辦理研討會無償使用，但如帽Ｔ、馬克杯等要加上台大字樣或校徽均須由學校授權；若為技術轉移產品，則由台大收取授權金。