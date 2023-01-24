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封閉13年 劉銘傳隧道 重現百年前風華

記者游明煌／基隆報導
封閉13年的劉銘傳隧道明年初重現百年風華，裡面藏「426」密碼。（圖：基隆文化局提供）
封閉13年的劉銘傳隧道明年初重現百年風華，裡面藏「426」密碼。（圖：基隆文化局提供）

基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建之鐵路隧道，13年前因為內部坍方封閉，市府2022年初完成整修，年底隧道光環境及入口意象形塑計畫完成發包，預計2003年初正式開放參觀，重現百年前風華。

劉銘傳隧道內部部分坍方、風化滲水，10多年前封閉，市府著手調查研究規畫整修，歷經中央審查、多次變更設計、研究調查等重重關卡，前年動工整修，總經費4700萬元，以鐵道文化園區方向規畫。

文化局再獲中央補助進行光環境設置計畫，2022年11月29日完成發包作業，80日曆天完成，加強整體光環境與入口意象設施，讓民眾體驗百年前開鑿隧道的艱鉅。

劉銘傳隧道是全國僅存清領時期興建的鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」四個字，彰顯當時修築鐵路隧道創舉與艱辛。

文化局表示，清法戰爭後，清朝有感台灣的重要性，擔任台灣首任巡撫的劉銘傳著手建造鐵路，劉銘傳隧道1888年動工，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，隧道全長235公尺，卻分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證了百年前的施工艱辛。

修復過程中曾飛出蝙蝠，並且有一個「426」的密碼，讓人好奇探祕。

文化局長陳靜萍說，在歷史課本或清宮劇中才能出現「劉銘傳」的名字，在基隆台灣頭的鐵路隧道就叫劉銘傳隧道。

走到中段時，可以看到傳說中的「426公分差」的交會點，也就是傳說中的426密碼。

陳靜萍表示，當年沒有google、定位也不準，因南北兩側同時動工，猜測因測量技術不精準，挖到中央時才發現並非平順形成弧形，南北兩端高度相差了約426公分，重新修正後才使兩端正確銜接。

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