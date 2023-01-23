台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台灣籍李姓男子去年底透過日本 訂房網站向日本三星級的湯布院椿旅館 （Yufuin Tsubaki）訂房，未料，今年1月20日未依約入住，旅館發出郵件、撥打李男手機 均無回覆、未接聽，造成旅館事先備好食材被迫丟棄損失23萬多元日圓（約1766美元），引發外界關注。員工無法理解，認為台灣人不會有這樣的行為。

「旅館營業13年來，從來沒有碰過這樣的台灣旅客！」曾在台灣居住的湯屋員工八代子傷心又憤怒說，311震後我們接待來自台灣的客人，都當成自己的家人一樣用心款代，那是我們能為台灣朋友做的小小心意；但是這位李姓客人信件也不回、電話不接，他指定瀨戶內海限定的「關池魚」食材只能整個丟棄根本不可能再拿去招待其他客人，員工們十二萬分失望和憤怒。

李男今致電旅館道歉，並表示願意在年後匯款全額賠償。

台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

李男聯繫旅館時未表明身分，以英文向櫃台說明想找總經理立川幸司，但總經理當時相當忙碌，第二次致電時由顧問出面協調。李男告訴旅館，對造成困擾致歉，說明並未收到訂房網站確認信件。旅館表示，日本絕大多數訂房網站秀出預約號碼就表示訂房成功，首先一定要看清楚網站規定，尤其是會員制平台；李男行程中由旅館代為安排的導覽活動業者向館方抗議為何人沒來，也已耐心安撫。

李男希望匯款時間在春節過後，旅館大方答應。電話結束前李男說，很喜歡日本的風土人情多次旅遊，日後如果再向湯布院椿旅館訂房是否接受？飯店顧問八代淑子一句話回應「歡迎！」

這起旅遊事件發生在春節期間，引起日本「讀賣新聞社」關注，致電湯布院椿旅館想了解來龍去脈，旅館方面已在準備應對採訪，希望提醒台灣和全球旅客，日本旅遊時要特別注意的事項。