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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

記者劉星君、尤聰光／台東23日電
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台灣籍李姓男子去年底透過日本訂房網站向日本三星級的湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）訂房，未料，今年1月20日未依約入住，旅館發出郵件、撥打李男手機均無回覆、未接聽，造成旅館事先備好食材被迫丟棄損失23萬多元日圓（約1766美元），引發外界關注。員工無法理解，認為台灣人不會有這樣的行為。

「旅館營業13年來，從來沒有碰過這樣的台灣旅客！」曾在台灣居住的湯屋員工八代子傷心又憤怒說，311震後我們接待來自台灣的客人，都當成自己的家人一樣用心款代，那是我們能為台灣朋友做的小小心意；但是這位李姓客人信件也不回、電話不接，他指定瀨戶內海限定的「關池魚」食材只能整個丟棄根本不可能再拿去招待其他客人，員工們十二萬分失望和憤怒。

李男今致電旅館道歉，並表示願意在年後匯款全額賠償。

台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23...
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

李男聯繫旅館時未表明身分，以英文向櫃台說明想找總經理立川幸司，但總經理當時相當忙碌，第二次致電時由顧問出面協調。李男告訴旅館，對造成困擾致歉，說明並未收到訂房網站確認信件。旅館表示，日本絕大多數訂房網站秀出預約號碼就表示訂房成功，首先一定要看清楚網站規定，尤其是會員制平台；李男行程中由旅館代為安排的導覽活動業者向館方抗議為何人沒來，也已耐心安撫。

李男希望匯款時間在春節過後，旅館大方答應。電話結束前李男說，很喜歡日本的風土人情多次旅遊，日後如果再向湯布院椿旅館訂房是否接受？飯店顧問八代淑子一句話回應「歡迎！」

這起旅遊事件發生在春節期間，引起日本「讀賣新聞社」關注，致電湯布院椿旅館想了解來龍去脈，旅館方面已在準備應對採訪，希望提醒台灣和全球旅客，日本旅遊時要特別注意的事項。

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