買陸紫光沒申請 鴻海挨罰千萬

鴻海在未經許可的情況下轉投資中國大陸紫光集團，挨罰千萬台幣。（本報資料照片）

鴻海 轉投資 中國大陸紫光集團，但事先未取得經濟部投審會許可，投審會19日宣布裁罰1000萬元（台幣，下同，約33萬美元）。官員表示，鴻海表示因無法掌握中國大陸法院標售程序時程，並非故意不事先申請，同時已主動處理掉股權，加上審酌鴻海近3年在台投資204億元等，因此酌減裁罰金額。鴻海並承諾，未來兩年持續在台投資約150億元。

至於這次的千萬罰鍰是否會對公司營運造成影響，鴻海表示，罰鍰占公司去年合併營收 的0.00015%，對鴻海股東權益或證券價格無重大影響。未來，鴻海也將加強法規宣導，避免類似事件再次發生。

鴻海公告指出，「紫光公司股權是透過興微基金間接取得，該基金投資管理及營運均是由基金管理人決策，本公司不具主導投資決策之權利，非故意未事先向投審會申請許可。」

經濟部表示，依照「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）中在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法的規定，鴻海未經投審會許可，一度透過多層次架構取得紫光約8.23%股權，已違反「兩岸條例」相關規定裁處。

依規定鴻海投資紫光裁罰最高上限為2500萬元，但經濟部考量鴻海向投審會說明，已於去年12月16日主動處分紫光股權，沒有技術外流疑慮，對台灣經濟產業影響輕微；同時，鴻海於調查期間充分配合，並在近3年內已在台投資超過204億元、創造國內就業機會7943人，因此酌減罰鍰金額為1000萬元。