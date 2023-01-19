我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC爆料 拜登將在「這天」後宣布競選連任

快看世界／假裝招聘者索取社安號 騙子專找被裁員工

毫芒雕刻黃金兔 0.1公分展現藝術家陳逢顯功力

中央社新北19日電
陳逢顯毫芒雕刻博物館19日表示，為慶祝兔年到來，毫芒雕刻家陳逢顯特以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分。（陳逢顯提供）中央社
陳逢顯毫芒雕刻博物館19日表示，為慶祝兔年到來，毫芒雕刻家陳逢顯特以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分。（陳逢顯提供）中央社

台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯迎接兔年，以6個月時間創作，從設計、研究、嘗試100多次才成功創作5組「黃金兔」，尺寸僅0.1公分，生動的呈現悠閒、吃蘿蔔、聊天等不同的表情。

陳逢顯毫芒雕刻博物館發布新聞表示，為慶祝兔年，以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分，非常生動可愛、溫柔、安逸、悠閒的兔子，希望帶來台灣經濟繁榮穩定，生活品味更好。

陳逢顯今天告訴中央社記者，長年以黃金、陶瓷、紙張、牙籤、木材、米粒、玉石、樹脂、頭髮為素材創作；雕刻黃金兔困難的地方是作品很渺小，固定也很困難。尤其，要用放大鏡雕刻時，須屏氣凝神，手握精細的刻刀不可抖動太大，否則作品就不見了。

陳逢顯說，多年來的黃金雕刻作品有黃金鼠、黃金牛、黃金虎，這次雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔作品，有的2隻兔，1隻拔著蘿蔔，另1隻拉著前面兔子的耳朵，表情很俏皮。

另外，「十全十美」作品，有10隻兔子團圓，兔子表情各不相同，有拿著紅蘿蔔在吃，有坐、有聊天、有互動，充滿幸福滿足的生動可愛表情；這些是目前雕刻黃金作品的極限，須借助放大鏡才可清晰看清楚。

台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯為迎接兔年，雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔，其中作品...
台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯為迎接兔年，雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔，其中作品「十全十美」有10隻兔子，表情各不相同，有拿著紅蘿蔔在吃，有坐、有聊天、有互動等。（陳逢顯提供）中央社
台灣毫芒雕刻家陳逢顯表示，這次雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔作品，有的是2隻...
台灣毫芒雕刻家陳逢顯表示，這次雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔作品，有的是2隻兔一組，1隻拔著蘿蔔，另1隻拉著前面兔子的耳朵，相當俏皮。（陳逢顯提供）中央社

博物館

上一則

台行政院長蘇貞昌請辭 「請總統儘速指派新的閣揆」

下一則

感謝蘇扛下重擔 蔡英文：蘇院長是支持我的最大力量

延伸閱讀

與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了

與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了
被市民批評太醜 重慶街頭巨型兔子燈已拆除

被市民批評太醜 重慶街頭巨型兔子燈已拆除
慶McNuggets誕生40年 麥當勞今天免費送雞塊

慶McNuggets誕生40年 麥當勞今天免費送雞塊
梅西再對決C羅 沙烏地富商砸260萬取得黃金門票

梅西再對決C羅 沙烏地富商砸260萬取得黃金門票

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39
前副總統陳建仁已點頭組閣。(記者侯永全／攝影)

陳建仁點頭組閣 綠4公子就戰鬥位置

2023-01-13 02:30

超人氣

更多 >
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

慶McNuggets誕生40年 麥當勞18日免費送雞塊

慶McNuggets誕生40年 麥當勞18日免費送雞塊