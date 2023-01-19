毫芒雕刻黃金兔 0.1公分展現藝術家陳逢顯功力

陳逢顯毫芒雕刻博物館19日表示，為慶祝兔年到來，毫芒雕刻家陳逢顯特以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分。（陳逢顯提供）中央社

台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯迎接兔年，以6個月時間創作，從設計、研究、嘗試100多次才成功創作5組「黃金兔」，尺寸僅0.1公分，生動的呈現悠閒、吃蘿蔔、聊天等不同的表情。

陳逢顯毫芒雕刻博物館 發布新聞表示，為慶祝兔年，以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分，非常生動可愛、溫柔、安逸、悠閒的兔子，希望帶來台灣經濟繁榮穩定，生活品味更好。

陳逢顯今天告訴中央社記者，長年以黃金、陶瓷、紙張、牙籤、木材、米粒、玉石、樹脂、頭髮為素材創作；雕刻黃金兔困難的地方是作品很渺小，固定也很困難。尤其，要用放大鏡雕刻時，須屏氣凝神，手握精細的刻刀不可抖動太大，否則作品就不見了。

陳逢顯說，多年來的黃金雕刻作品有黃金鼠、黃金牛、黃金虎，這次雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔作品，有的2隻兔，1隻拔著蘿蔔，另1隻拉著前面兔子的耳朵，表情很俏皮。