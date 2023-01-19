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邊境開放 春節瘋出國 國旅訂房率不到5成

記者周湘芸／台北19日電
今年春節假期長，預估桃機出入境人次大增，但春節假期國旅整體訂房率僅約五成，復甦有限。圖為旅客排隊辦理報到手續。（記者黃仲明／攝影）
今年春節假期長，預估桃機出入境人次大增，但春節假期國旅整體訂房率僅約五成，復甦有限。圖為旅客排隊辦理報到手續。（記者黃仲明／攝影）

今年春節假期長達10天，根據桃園機場公司航班運量人數預報，春節疏運期間出入境達98萬8000多人次，單日最高達9萬4000人次；而根據交通部觀光局統計，春節連假各縣市訂房率不到五成，僅較去年同期增加7%。業者認為，不少民眾春節長假選擇出國旅遊，對國旅復甦有限。

桃機公司統計，今天起單日出入境預估有8萬4000人次，最高峰在初7有9萬4000人次，收假日初八也有9萬2000人次；1月整體出入境預估接近200萬人次，相較去年10月國境開放當月67萬1070人次，增加近兩倍。

觀光局則統計，台灣初二至初四訂房高峰有達六成，其中台南市這連三天都破八成，花蓮縣、苗栗縣初三、初四也有八成，但整個春節連假各縣市平均訂房率近49%，連一半都不到。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元說，今年春節國內僅恢復正常連假訂房率，國旅復甦狀況不顯著，且各旅宿平均價格僅恢復原先定價，也屬正常範圍內。他說，國境開放後，民眾出國旅遊比外國客來台數量還要多，在缺乏外國客的情況下，旅宿業若只仰賴特定連假仍是入不敷出。

有台南民宿業者說，國旅平日訂房率仍要仰賴外國客支撐，目前回升幅度還不如預期。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，去年國境開放後，出入境人次已恢復疫情前約三成，今年春節連假預估出入境人次達疫情前七成，但應視為特殊節日狀況，預計年後會再降回五成，到年中才會恢復至七成，其中仍以出境占較多數。

黃正聰說，今年春節國旅訂房率不如預期可能是因假期較長，民眾旅遊時段分散，但若排除春節長假，國旅平日需仰賴國外觀光客，但來台觀光復甦較緩慢，預計年中隨著出入境人次升高，會恢復至疫情前六成左右，但會恢復到什麼程度，主要影響包括中港澳旅客是否開放，及推動東南亞團體旅客簽證的「觀宏專案」力度等。

觀光 疫情 中華民國

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