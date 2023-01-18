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全球飛安評比 長榮排第9 連10年獲好評

記者邱瓊玉／台北18日電
長榮航空連續10年，被國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評為全球前20大最安全航空公司。(圖：長榮航空提供)
長榮航空連續10年，被國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評為全球前20大最安全航空公司。(圖：長榮航空提供)

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續10年獲評為全球前20大最安全航空公司，這次更獲得第9名的肯定。

長榮航空總經理孫嘉明強調，長榮航空始終貫徹「追求安全、絕不妥協」的理念，即便在疫情期間也堅持嚴格的安全紀律和作業標準。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的7顆星評選系統給予全球385家航空公司飛安表現評分。評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。

孫嘉明表示，能再次獲得專業評鑑機構的肯定，對員工也是一大鼓勵，將持續提供旅客最安全舒適的飛行體驗。

AirlineRatings.com總編輯Geoffrey Thomas表示，全球航空公司每天都會面臨大小意外事件，多數為航機或引擎相關問題，如何妥善處理是成為安全航空公司的重要關鍵，今年排名是安全創新、卓越營運和機隊優化的重要參考指標。

長榮航空以良好的飛安紀錄著稱於業界，逾卅年的努力獲得獨立驗證公司、各專業航空評鑑極高的評價，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心，均已連續多年將長榮航空列為全球最安全航空公司之一。

長榮 疫情 20大

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