全台最高「潮」酒店進駐阿里山 洲際集團斥資20億打造

飯店大廳以竹林為設計靈感，戶外四方竹綠意帶進室內；竹林末梢燈光宛如無垠星空或點點螢光。（圖：阿里山英迪格提供）

全台灣最高的潮牌酒店、位於海拔1280公尺的阿里山 英迪格酒店，今年1月開幕。酒店除了設計超潮，還融入在地的鄰間文化與鄒族元素，「在房間陽台就可以看日出」是酒店的賣點。

連通大廳與梯廳的通道，以洞穴隧道為意象，穿越其中彷彿漫步在山林。（圖：阿里山英迪格提供）

洲際酒店集團旗下、討論許久的阿里山英迪格酒店，費時七年、斥資新台幣20億元（約6500萬美元）打造；地點在阿里山公路57.6公里處的「巃頭」，這裡是進入阿里山森林的第一道閘口，突出的山崗如龍頭因而得名。這是阿里山的第一間國際品牌酒店，也是阿里山地區30年來唯一開幕的最新飯店，業者表示，酒店以「阿里山無盡藏」為設計靈感，期待每一位下榻的旅客都能在此尋找屬於自己的無盡寶藏。

從阿里山英迪格酒店可見美麗的雲海與象山。（圖：阿里山英迪格提供）

阿里山英迪格酒店總經理傅潤沛表示，阿里山除了五奇美景：日出、日落、雲海、山林、鐵道，也是賞櫻、賞楓與賞螢勝地，最重要的是，在地歷史底蘊風采與獨特的鄒族文化，是阿里山與眾不同之處。傅潤沛指出，阿里山英迪格酒店也是雲嘉南地區第一座黃金級綠建築，期許能帶來旅遊新氣象，同時增加在地就業機會。

午間套餐─阿里山茶薈。（圖：阿里山英迪格提供）

酒店由獲得許多國際獎項的新加坡 MOD（Ministry of Design）設計公司操刀，整體設計靈感源自阿里山的自然與人文風景，以森林鐵道的檜木車廂意象打造出格柵外觀，迎賓亭則以火車站為靈感；沿著四方竹漫步進入大廳，挑高空間以竹林景致穿插其中，末端的燈光宛如浩瀚的星空，也可以說是山林裡飛舞的螢火蟲。

精品房Standard Room。（圖：阿里山英迪格提供）

酒店有84間山景客房與套房，每間客房都擁有私人陽台，並配備戶外沙發或座位，大部分的房間都能從房內或陽台欣賞日出美景。客房設計從鄒族文化與台灣藍鵲出發，像是雲海編織地毯、獵人風的迷你吧櫃子，翱翔在走廊中指引進入客房的台灣藍鵲也化身為床頭夜燈，浴室裡可見到螢火蟲意象點綴在牆上。同時，這裡也是全台首家使用時尚老佛爺Karl Lagerfeld沐浴備品的酒店。

ton'u kitchen粟餐廳以小米稻穗的意象，打造出豐收慶典感。（圖：阿里山英迪格提供）

踏入位在1F的ton’u kitchen粟餐廳，彷彿看見了隨風搖曳的小米 田。ton’u是鄒語小米的意思，滿滿的小米裝飾圍繞著座位區，有著慶典氛圍，也象徵食滿豐收。此間集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，也有戶外座位區，一旁設計有浪漫的求婚台，有情人也能讓山林見證愛情。

藝術品─無盡藏Infinite 夏。（圖：阿里山英迪格提供）

鄒族習慣在家的外頭建造一座hufu、與鄰居們交流分享的涼亭，這裡也有一座獨立在1F戶外的hufu氛饗亭，擁有開放式廚房、獨立廁所、大型液晶螢幕、可全開式的玻璃拉門，無論是定製晚宴、品酒饗宴、餐飲講座，可提供隱密獨立卻有氧舒適的社交空間。