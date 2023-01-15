華航遭網路勒贖 郭台銘、林志玲等名人會員個資疑外流

華航遭匿名網路勒贖，張忠謀、林志玲等名人會員個資疑外流。（記者季相儒／攝影）

中華航空本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，近日外國駭客 網站疑出現部分外流個資 ，且名單涉及政、商、演藝界名人，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人林志玲 等都入列，華航已向航警局報案，刑事局科技偵查隊支援調查，報請桃園地檢署指揮。

據了解，警方針對可疑IP位置及電子錢包，已展開調閱及查緝，目前確認IP位置在外國，還要透過刑事局國際科協助調閱相關資料。

華航近日收到匿名網路勒贖信件，第一時間報警通報主管機關，並採取防禦措施，但寄信者疑不滿華航報警，陸續在外國相關論壇揭露會員資料，名單鎖定政商界名人，包括台灣交通部長王國材、內政部政務次長陳宗彥、疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、藝人徐熙娣、徐若瑄等人。

這次駭客揭露華航會員個資有個特殊現象，以往都會伴隨販售金額，但這兩次揭露資料中，都沒有提供販售金額，反而提及，因為華航遲遲不肯承認外洩個資，接下來會持續公布華航入侵路徑、華航所有系統清單，以及300萬名會員的資料庫內容。駭客更提醒被害人可向華航以提團體訴訟。一旦成功，每個人最高可獲台幣近兩萬元賠償。

華航表示，匿名信件內容疑以索取金錢為目的，因涉及名單不少是名人，且與公司資料庫不盡相符，尚無法確定是否從公司系統流出，目前由警方調查中，提醒華夏會員定期修改密碼，並妥善保管自身帳號密碼，保障個資安全。

民航局表示，已要求華航至民航局說明事件始末，除儘速釐清相關細節，也應全面檢視系統安全，確認目前所採取防禦應變措施，能確保各項資通系統作業正常。

民航局要求華航確實依個資法、民航事業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法相關規定，落實個人資料保護事宜，維護會員權益；針對事件始末、應變處理、善後措施及未來強化作，也要華航立即提出改善報告。