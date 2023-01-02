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不滿年終獎金不公 長榮航勤集體休假 79航班大亂

台灣新聞組／桃園2日電
桃機1日發生長榮航勤員工請假，導致長榮航空多架班機延遲起飛，正常上班的航勤員工正在行李處理場內搬運行李。(記者黃仲明／攝影)
桃機1日發生長榮航勤員工請假，導致長榮航空多架班機延遲起飛，正常上班的航勤員工正在行李處理場內搬運行李。(記者黃仲明／攝影)

因不滿年終獎金遠低長榮集團其他公司，加上長期人力不足、工作繁重，長榮航勤昨傳出有151名員工元旦自主「依法休假不加班」，導致桃園機場長榮客貨機行李下不完，航班大亂。截至昨晚7時，共影響79航班、逾4000名旅客，平均延誤近2小時。據了解，不少員工今繼續請假，並透露公司若無正面回應，請假行動將擴及寒假、春節、二二八連假。

負責貨物裝卸和行李搬運的長榮航勤，前年年終獎金僅1萬元台幣，去年航空業復甦，但仍僅發1個月年終，相較長榮海運發出破紀錄的最高52個月年終，長榮航空也確定3個月，長榮航勤「薪情不佳」，人力又不足，去年12月31日就有不少人無預警自發性請假，昨元旦則持續依法休假。

據了解，長榮航勤前天傳出逾200人臨時請假，交通部民航局則掌握昨也有151人依法休假。因出境航班行李沒人裝櫃，裝完櫃送機邊也沒人打櫃，衝擊長榮航空客貨機航班。民航局統計，截至昨晚7時，共延誤出境44班次、入境35班次。

昨一名搭長榮班機飛往日本關西的乘客說，機長很誠實說「不知道什麼時候才會起飛」，在機上等一個小時睡一覺，機長才說開始加油了，最後班機抵達大阪延誤兩小時，直說「我感受到航勤的憤怒，希望有爭取到他們應有的」。

桃機公司第一時間則調度機坪空橋，提供航班使用，並成立緊急應變小組。機場公司說，持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調長榮航空、長榮航勤人力支援，提供受影響旅客必要服務，以及要求餐飲業者增加餐飲。

長榮航勤說，近日部分員工臨時請假，致航班作業人力吃緊，除了出發航班多有延誤，抵達航班的行李提領作業也緩慢，已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司支援，並調整以客機為優先，對於造成旅客不便，長榮航勤深感歉意。

不過，桃機公司昨開應變會議時協調桃園航勤公司調派人力協助，但原已打算春節發動罷工的桃勤工會隨後發聲明反對，並提醒公司管理階層及會員自身已有重大勞資爭議，勿介入其他地勤業者事件，如自行調用會員「後果自負」。

長榮 機場 二二八

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