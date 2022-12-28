11月景氣亮藍燈 4年首見 直逼金融海嘯

11月景氣燈號變燈，亮出代表景氣低迷的藍燈，國發會官員說，景氣正處於「外冷內溫」局面。 （記者黃仲裕／攝影）

國發會昨天發布11月景氣燈號，綜合判斷分數暴跌6分至12分，燈號從黃藍燈變為代表低迷的藍燈，分數是2009年6月、逾13年以來最低分，也是自2018月12月、近四年以來再亮藍燈；今年兩度出現暴跌六分情況，可見這波景氣衝擊直逼金融海嘯。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說，分數大跌原因來自基期高、批發業及出口數據表現欠佳三大因素；目前景氣相對低迷，處於「外冷內溫」局面，或許明年第二季有機會改善。但財經學者普遍認為，明年上半年還會面臨更嚴峻挑戰，目前較樂觀的判斷是最快需等到明年下半年，經濟頹勢才有可能出現反轉。且對於內需能否撐著出口的衰退，也多不樂觀。

不只官方公布的經濟數據難看，中央大學台灣經濟發展研究中心昨天公布12月消費者信心指數 （CCI）只有59.12點，指數跌破60的低點，也創13年3個月新低；六項指標中股票投資 時機續創歷史新低、未來半年家庭經濟創12年8個月新低、就業機會也創近13年最低。

洪奇昌：閣揆要負最大責任

針對景氣燈號變藍，民進黨大老、台灣產經建研社理事長洪奇昌表示，「台灣政治已凌駕總體經濟政策」，「閣揆當然要負起最大的責任」，之後若繼續藍燈，恐怕就是失業率上升的開始，選舉年薪資下滑失業率上升、執政黨就不用選了。

至於景氣燈號亮藍燈，是否代表經濟低迷或衰退？吳明蕙表示，藍燈代表的是低迷，目前經濟仍是正成長，只能說第四季景氣成長相對偏弱，是否衰退還要後續認定。

今年以來國發會景氣燈號直直落，1、2月還是黃紅燈，3月以後就跌到代表穩定的綠燈，9月則出現從23分暴跌6分到17分直線下墜。11月二度上演暴跌6分戲碼，燈號亮出四年來首見的藍燈。

國發會表示，分數大跌有三大因素，第一是去年此時燈號是紅燈及黃紅燈，基期很高；其次，九項指標中，批發、零售、餐飲營業額一次跌兩分，主要是批發業與出口有很大關係，零售在去年此時有五倍券效應，基期較高，但零售、餐飲業有節慶等因素撐住，影響不大；其三，出口項目都一次跌掉兩分，因為台灣對主要國家出口下滑，尤其和美國、中國大陸的外需轉弱有很大關係。

吳明蕙說，目前的景氣處於「外冷內溫」，因為外貿表現的確不好，11月出口衰退7.4%；內溫方面，批發、零售及餐飲業業雖然是藍燈，但零售、餐飲表現不錯，加上內需相關的投資，仍有一定支撐。

不過，央大台經中心執行長吳大任指出，目前看起來出口問題很大，很多智庫預測明年經濟要靠內需，「那是太樂觀」，家庭所得若惡化，消費不可能好，尤其若廠商面臨訂單減少、貸款 利率又上升，明年上半年可能出現廠商無薪假、裁員狀況加劇，不排除出現系統性金融風險。