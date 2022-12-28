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空品歷年最佳「靠老天」環團：只靠天氣不做事

記者胡瑞玲／台北28日電
環保署公布今年空氣品質監測結果，指空品改善歷年最佳。圖為高雄市街景。(本報資料照片)
環保署公布今年空氣品質監測結果，指空品改善歷年最佳。圖為高雄市街景。(本報資料照片)

環保署昨公布今年空氣品質監測結果，預估ＰＭ2.5全年平均濃度將首次低於每立方公尺13微克，空品改善歷年最佳。環保署說，境內、外空汙減量及降雨日數增加為主要原因，但坦言有2/3「是靠老天爺幫忙」。環團批評，台灣現行空品標準比世界衛生組織（WHO）指引寬鬆，「只靠天氣不做事，等於報喜不報憂」。

環保署統計，今年1至11月全國PM2.5（細懸浮微粒）平均濃度為12.5微克，預估全年平均將首次低於13微克，空品數值為歷年最佳；而今年PM2.5達紅色警示的站日數為45次，也較去年177次大幅下降。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，2020年因新冠肺炎疫情爆發，中國大陸經濟活動停擺，因此境外汙染物大幅下降；但2020年下半年至2021年上半年遭逢百年大旱，降雨日數減少，大氣中的混合層也較低，導致空汙濃度上升，空品不佳天數增加。

氣象局預報中心課長陳維良說，今年雖較乾燥的大陸高壓影響台灣，在偏冷的天氣條件中，混合層高度恐偏低，但因為境內、境外汙染物減少，對空品影響有限，目前評估各方汙染源，台灣空品有逐漸改善。

蔡孟裕則坦言，今年空品好轉有1/3原因是境內改善幅度超過預期，原訂減量60%的目標達到82%，另2/3「主要是靠老天爺幫忙」，降雨日數增加，以及境外汙染物也較往年減少約二至三成。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，我國空品標準低於WHO指引，明顯不合時宜，去年遭逢百年大旱，導致空品不佳，但「今年做了什麼？有加嚴空品標準嗎？什麼都沒有」，如果只是靠天不做事，這個結果只是報喜不報憂。

台灣PM2.5年平均值標準為每立方公尺15微克，但WHO指引建議五微克PM；PM10（懸浮微粒）年平均值標準為每立方公尺50微克，WHO指引建議僅15微克。此外，台灣臭氧、氮氧化物、硫氧化物等標準也都低於WHO。

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